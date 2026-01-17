Segunda estación en el Via Crucis electoral del PSOE: Mañueco convocará este lunes elecciones en Castilla y León para el 15 de marzo

Al trilero Pedro Sánchez no le dan respiro.

Segunda estación en el Via Crucis electoral del PSOE.

Alfonso Fernández Mañueco dará el chupinazo y pondrá fin a la incertidumbre en Castilla y León este lunes.

A las 11.00 horas, el presidente de la Junta se presentará en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, sede del Ejecutivo autonómico, para firmar el decreto que disuelve las Cortes y convoca los comicios autonómicos para el 15 de marzo.

Esta decisión agota el margen legal de la XI Legislatura, que comenzó en 2022 con un adelanto inusual al 13 de febrero, marcando así la segunda ocasión consecutiva en que los ciudadanos votan en invierno en la región.

La estrategia de Mañueco se produce en un calendario apretado que pone a prueba al Gobierno de Pedro Sánchez. Después de las elecciones en Extremadura programadas para el 20 de diciembre de 2025 y las que tendrán lugar en Aragón el 8 de febrero de 2026, Castilla y León será la tercera parada en este maratón electoral antes de las andaluzas que se celebrarán en primavera. El PP busca aprovechar este ritmo continuo, con Mañueco presentándose como candidato por tercera vez y atrayendo a figuras destacadas a nivel nacional como Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar y Mariano Rajoy durante la campaña.

La campaña electoral comenzará el 27 de febrero y se extenderá durante dos semanas.

El frío invernal y las posibles nevadas podrían desincentivar la participación, tal como ocurrió en 2022. Además, el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, caerá un domingo justo a mitad del proceso electoral, lo que promete generar grandes concentraciones y un debate intenso sobre igualdad que influirá en mítines y discursos. Imaginemos a los candidatos esquivando paraguas y pancartas moradas mientras presentan sus propuestas: un toque irónico para una contienda que llega antes de lo esperado.

Esta legislatura ha resultado ser un desafío constante para Mañueco. La ruptura con Vox a mitad del mandato dejó al PP sin mayoría parlamentaria, lo que ha hecho imposible aprobar presupuestos ni para 2025 ni para 2026. Los devastadores incendios forestales del verano pasado también han afectado negativamente la imagen del Gobierno, que no asumió dimisiones pese a las críticas hacia la gestión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Así, Mañueco gobernará nuevamente en solitario, confiando en repetir su victoria inesperada de 2022 cuando un adelanto le proporcionó mayoría absoluta.

Por su parte, el PSOE ya ha confirmado sus listas. A la cabeza se encuentra Carlos Martínez, alcalde de Soria y secretario general autonómico, quien competirá por esa provincia así como por la Presidencia de la Junta. Le siguen nombres como Nuria Rubio por León, Patricia Gómez por Valladolid, junto a otros como María del Carmen Iglesias (Ávila), Daniel de la Rosa (Burgos), Miguel Ángel Blanco (Palencia), Fran Díaz (Salamanca), Sergio Iglesias (Segovia) e Iñaki Gómez (Zamora) . Martínez promete fomentar paridad, equilibrio territorial y un «proyecto lleno de esperanza y cambio» desde las nueve provincias; sin embargo, las expectativas han disminuido tras los resultados negativos en Extremadura, así como los escándalos internos relacionados con corrupción y acoso .

La izquierda llega fragmentada una vez más, algo habitual en Castilla y León desde 2014. La coalición compuesta por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, y Verdes Equo, liderada por Juan Gascón, cuenta con el respaldo del 77,9% de sus bases e intenta abrirse a más aliados . Por otro lado, Podemos, encabezado por Miguel Ángel Llamas, competirá por separado junto a Alianza Verde, rechazando cualquier tipo de pacto con la plataforma liderada por Yolanda Díaz . Asimismo, regionalistas como los integrantes de Por Ávila, con su candidato Pedro Pascual, o los miembros de UPL bajo la dirección de Alicia Gallega, así como los representantes de «Soria Ya», quienes elegirán entre Ángel Ceña y Jesús Ángel Alonso el próximo 11 de enero, aspiran a repetir sus éxitos locales .

En cuanto a Vox, aún no hay noticias sobre quién será su candidato a la Junta. Entre los nombres propuestos están Carlos Pollán, presidente del Parlamento regional, y David Hierro, portavoz. Sin embargo, no habrá decisión hasta que se produzca la convocatoria oficial . Pollán ha afirmado que Vox ofrece «coherencia y lealtad» frente al PP y al PSOE en un entorno donde sus opciones aumentan pero complican alcanzar mayorías .

Las encuestas presentan un escenario reñido. Según los sondeos actuales, el PP liderado por Mañueco ganaría sin alcanzar mayoría absoluta; Vox muestra una tendencia al alza mientras que el PSOE parece estancado . Para esta XII Legislatura, las Cortes incrementarán su número total a 82 procuradores, uno más que ahora gracias a Segovia:

Provincia Procuradores Valladolid 15 León 13 Burgos 11 Salamanca 10 Ávila 7 Palencia 7 Segovia 7 Zamora 7 Soria 5

Este ciclo electoral tensa al PSOE nacional. A pesar del panorama complicado con elecciones autonómicas consecutivas, Sánchez se aferra a completar su legislatura hasta 2027 . En Castilla y León, además existe una obligación legal para realizar debates televisados similares a los dos organizados por RTVCyL y RTVE en 2022; aunque hay dudas sobre la eficacia tras las controversias surgidas con la comisión organizadora .

Como curiosidad final: Castilla y León repite elecciones invernales por segundo año consecutivo; algo sin precedentes desde su autonomía; además, Soria Ya arrasó en las pasadas elecciones logrando tres escaños sobre cinco disponibles dando «voz propia» a esa España vaciada; por último, cabe señalar que el presupuesto destinado contra incendios para 2026 asciende a unos impresionantes 169.63 millones, tras un verano marcado por desastres aún frescos en nuestra memoria colectiva .