La Guardia Civil y la Policía Nacional exigen al Gobierno Sánchez ‘menos ruedas de prensa y kits anti coronavirus’

Se han hartado y con razón de la propaganda vacua del Gobierno de España.

¿De qué le valen a los efectivos de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tantas comparecencias pomposas del presidente Sánchez o del titular de Interior, Grande-Marlaska, si luego estos les dejan tirados y sin medios para poder combatir al coronavirus?

Por eso, tanto la Policía como la Guardia Civil le han exigido al gabinete sanchista que se deje de tanta rueda de prensa y que les facilite los medios adecuados para enfrentarse a diario con el enemigo vírico.

Claro, que el problema para los agentes está en su propia casa, en esos cargos superiores nombrados a capricho por Fernando Grande-Marlaska, que aseguraron el 23 de marzo de 2020 que todas las patrullas contaban con kits de protección.

No es de extrañar que un día después, el 24 de marzo de 2020, el propio ministro del Interior gallease ante la prensa, siempre de forma telemática, de que garantizaba de que no solo Benemérita y Policía Nacional disponían de los mecanismos necesarios para protegerse de posibles infecciones, sino que también estaban a disposición de policías autonómicas y locales y los funcionarios de prisiones.

Sin embargo, tal y como cuenta Cruz Morcillo en ABC, los sindicatos policiales salieron al paso y le estropearon la propaganda al Gobierno de Sánchez remitiéndole a este una carta en la que exigían que se protegiese a los agentes.

Las cifras son aterradoras. Según las asociaciones policiales, hay en torno a los 9.000 miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que bien están afectados o aislados, datos que además no son sólidos puesto que a muchos de los agentes no se les han podido realizar las pruebas pertinentes.

El Ministerio del Interior rebaja a menos de 500 el número de efecitvos que entre guardias civiles y policías han dado positivo en los test de coronavirus, aunque viendo la chapuza de los test comprados a los chinos, no es descartable que las cifras se disparen hasta extremos insospechados. Por lo pronto, ya han fallecido infectados por el coronavirus tres guardias civiles.

TESTIMONIOS ESPELUZNANTES

La reportera y especialista de Sucesos del ABC ha recabado algunos testimonios que ponen los pelos de punta.

Por ejemplo, los ZETAS de la Policía Nacional en Madrid tienen que guardar mascarillas usadas por si acaso en la jornada siguiente no les llegan más

Lo peor son los muertos. Escenas que no habíamos vivido nunca. El protocolo cambia cada día. Tenemos guantes y mascarillas buenas (FFP2), pero cuando se gastan nos dan de papel hasta que llega otra remesa. Después de un servicio de ocho horas, me la tengo que guardar por si al día siguiente no hay. En cuanto un compañero tiene síntomas, el resto se asusta porque no sabes si está afectado o no y tienes que volver a casa con tu familia.

En un puesto de la Guardia Civil en Almería, cuenta lo que sucede con los kits de protección:

O qué decir de lo que pasa en la Unidad de Intervención Policial en Valladolid, que tienen que tirar hasta de remedios caseros:

Falta material, sobre todo guantes y mascarillas. Algunas de nuestras mujeres las hacen, y cuando terminamos el servicio las lavamos para usarlas al día siguiente. El problema, claro, es que no sabemos si son eficaces. Yo he llegado a utilizar la braga del uniforme, doblada, porque no tenía nada para protegerme. Como es una tela gordita. Pero es que además las mascarillas que nos dan, muy finas, se mojan en una hora y ya no podemos seguir con ellas. Lo normal sería desechar el material una vez usado, pero lo guardamos por si al día siguiente no tenemos nada. Más allá de unas instrucciones en papel o de las notas de los sindicatos, nadie nos ha explicado cómo podemos evitar en lo posible el contagio. Así que lo suplimos con audios de alguna enfermera que ha llegado hasta uno de nosotros. Cuando vemos las ruedas de prensa, claro, las comentamos. Me ponen de mal humor, porque no es verdad que haya material para todos. Y no entiendo que no seamos considerados personal de alto riesgo. Veremos qué pasa si tenemos que intervenir en un hospital.