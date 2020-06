El poder de Iván Redondo llegará a la presidencia de la CNMC enchufando a una amiga de la Moncloa

El poder de Iván Redondo no tiene límites.

El hombre que susurra al oido del presidente ahora también tiene a su designada para la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se trata de Cani Fernández (57), una «prestigiosa» abogada según la descripción que adelanta El País, pero que en realidad es una amiga de la casa.

La letrada trabajó por más de dos décadas en el despacho jurídico Cuatrecasas, al punto que llegó a ser la socia más antigua del bufete, en el que ostentaba el cargo de directora del equipo del Derecho de la Competencia.

No obstante, eso ocurrió antes de que se convirtiera en abogada asesora del gabinete de la Presidencia, despacho del poderoso Iván Redondo al que llegó en febrero de este año después de solicitar una excedencia en su anterior empleo.

La jurista también ha sido profesora de Competencia en la Universidad Carlos III de Madrid, la Toulouse School of Economics y la Barcelona Graduate School of Economics.

Fernández tiene una imagen muy bien trabajada en el ejercicio de su profesión, ya que es considerada una de la mayores expertas en derecho comunitario, tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Si se concreta la petición de Redondo, la abogada sustituirá a Marín Quemada, cuyo mandato de seis años venció en septiembre del pasado año y que hasta ahora ha sido el único presidente del organismo desde su creación en 2013 para aglutinar todos los reguladores sectoriales y de competencia.

Con este paso se iniciaría la renovación del organismo, ya que además de la presidencia, tienen vencidos sus mandatos la vicepresidenta María Fernández y los consejeros Josep Maria Guinart, Benigno Valdés y Clotilde de la Higuera.

Según informan fuentes de Vozpopuli, la abogada ya conocía que su candidatura saldría, tras recibir una llamada de la ministra Nadia Calviño, quien estaba de acuerdo con su nombramiento.

«No compartimos este nombramiento»

Desde el PP ya se han pronunciado respecto del nombramiento de Fernández, la diputada Cuca Gamarra afirmó que en su partido no comparten ese nombramiento. «Consideramos que no es el perfil oportuno para ostentar esa responsabilidad. El PP no comparte ese cargo», afirmó Gamarra, en una comparecencia en la sede del PP junto a la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, tras la reunión del grupo de sanidad del partido por el Covid-19 que ha presidido Pablo Casado.