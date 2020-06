Dolors Montserrat se ‘merienda’ a Yolanda Díaz por su desastroso ‘tweet’: admite el fracaso económico del PSOE

Dolors Montserrat ‘arrasó’ con Yolanda Díaz.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo se ‘merendó’ a la ministra de Trabajo por un desastroso ‘tweet’, donde la socialista admitió el fracaso económico del PSOE.

Una publicación tan desafortunada que tuvo que ser borrada de las redes sociales, pero no lo suficientemente rápido para evitar una lluvia de ‘palos’.

La ministra de Pedro Sánchez intentó defender la política económica y laboral del PSOE con el siguiente ‘tweet’:

“Los despidos masivos fueron la receta del PP en la crisis del 2008. Ahora apostamos por algo bien distinto: proteger a los trabajadoras/es y empresas. El diálogo social está siendo clave para garantizar que las medidas sean efectivas”.

Dolors Montserrat aprovechó la publicación para desvelar unos importantes ‘lapsus’ que ha vivido la ministra socialista.

Por ejemplo, el ‘detalle’ que en 2008 la presidencia se encontraba en las manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, el de los ‘brotes verdes’.

Sin embargo, no fue el único aspecto que matizó la portavoz del PP ante el Parlamento Europeo.

“El Gobierno actual está aplicando los ERTE de la reforma laboral del PP y gobernando con los Presupuestos prorrogados del PP”, agregó.

En este sentido, y para rematar su ‘zasca’, la ‘popular’ culminó con un “ha sido tan descarado el reconocimiento de las buenas políticas del PP que ha tenido que borrar el tuit”.

1. En 2008 gobernaba el PSOE. 2. El Gobierno actual está aplicando los ERTE de la reforma laboral del PP y gobernando con los Presupuestos prorrogados del PP. Ha sido tan descarado el reconocimiento de las buenas políticas del PP que ha tenido que borrar el tuit. pic.twitter.com/PCMGyMmsq9 — Dolors Montserrat (@DolorsMM) June 25, 2020

La ministra de las ‘risitas’

La publicación en las redes sociales no es la única situación vergonzosa que ha tenido que atravesar Yolanda Díaz.

Con una risa nerviosa que no se le borraba del rostro, intentó explicar a los españoles (el pasado 2 de abril de 2020) cuál es el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los mismos que se han disparado a través de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y que se ‘estrenó’ con más de 620.000 ciudadanos en un peligroso limbo laboral.

A pesar de estar informando de uno de los peores datos del Empleo en la historia de España, para la ministra de Podemos todo parecía una fiesta en la rueda de prensa.

Al parecer, que España superaba los 100.000 contagiados, existían más de 10.000 muertos por el COVID-19 y se habían destruido un total de 833.979 empleos no son un motivo suficiente para dejar de sonreír.

“A ver si soy capaz de explicarlo [los ERTE]”, comenzó la ministra ya sonriente a explicarse.

“Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo y vuelvo a decir que, por eso, la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es una especie de dique que impide que no se despida a la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro [José Luis] Escrivá”.

Una situación que se repitió el 17 de mayo y que sigue dejando en una constante inquietud a los trabajadores. Más aún, cuando ya desconoce qué medidas tomó su partido y cuáles el PP.