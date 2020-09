Alemania desmiente a Pedro Sánchez y Fernando Simón: «El COVID-19 está fuera de control en España»

Alemania desmintió a Pedro Sánchez y Fernando Simón en solo una oración.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó el pasado 10 de septiembre que la curva “se está estabilizando”. Unos días después se iría de vacaciones, mientras que los contagios del COVID-19 no cesan de dispararse.

El Gobierno de Pedro Sánchez también habla de una situación controlada, mientras que las Comunidades Autónomas solicitan ayuda desesperada.

Sin embargo, todo el ‘teatrillo’ del Gobierno del PSOE-Podemos fue derrumbado desde Alemania.

El ministro de Sanidad de Ángela Merkel, Jens Spahn, advirtió públicamente del peligro que supone la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez para la Unión Europea y, en particular, para Alemania.

El político germano no dudó en colocar a España como uno de los ejemplos donde existe una situación de total descontrol sanitario.

«Lo que me preocupa es la dinámica. Pero no sólo en Alemania, sino especialmente en nuestros vecinos inmediatos, como Francia, Austria, Holanda, todos estos países tienen una incidencia mucho mayor que la nuestra y una dinámica, por ejemplo en España, que parece que no está bajo control», indicó en una entrevista en la radio pública alemana.