Biden desprecia a Sánchez y prefiere hablar antes con los presidentes de Kenia, Jordania e Irlanda

Mucho jolgorio desde las terminales mediáticas socialcomunistas con el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

Sin embargo, la resaca tras la euforia comienza a ser dura de digerir y, al igual que le sucediera a José Luis Rodríguez Zapatero con Barack Obama cuando quiso por activa y por pasiva que este visitara España, al mandatario de La Moncloa, Pedro Sánchez, se le empieza a poner cara de desesperación ante la tardanza del nuevo inquilino de la Casa Blanca en ponerse en contacto con él.

Porque si es cierto que al presidente del ‘talante y el talento’ Obama sí que le telefoneó a los pocos días, al actual inquilino de la presidencia española ve como pasan los días, 90 exactamente, y nadie de la Casa Blanca se ha preocupado por ponerse en contacto con el Gobierno español.

Y es que aunque Biden sea del partido demócrata y haya ciertas afinidades con la izquierda existente en la otra orilla del Atlántico, en Estados Unidos están perfectamente informados de quien está gobernando en España y esa alianza socialcomunista les produce auténtico pavor.

Es evidente que Pedro Sánchez está sufriendo el desprecio del nuevo presidente de los estadounidenses por ese empeño cerval en mantener en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias y a sus otro cuatro representantes de la marca morada.

De ahí que Biden haya establecido una agenda de contactos prioritarios entre los que no se encuentra precisamente España.

Tal y como cuenta este 6 de febrero de 2021 el diario ABC, el dirigente de la Casa Blanca, desde que ganó las elecciones ha llamado ya a 30 presidentes de naciones, en algunos casos repitiendo el contacto como con los gobiernos de los vecinos países de Canadá y México.

Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador son contactos esenciales en las relaciones de Estados Unidos y desde la Casa Blanca se quiere mantener y recomponer los puentes que en más de una ocasión dinamitó el presidente saliente, Donald Trump.

También ha repetido llamadas a los jefes de los Ejecutivos de Australia, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia, Scott Morrison, Moon Jae-in, Yoshihide Suga, Boris Johnson, Angela Merkel y Emmanuel Macron, respectivamente.

CHILE, IRLANDA, KENIA Y ARGENTINA, POR DELANTE DE ESPAÑA

También ha sido contactados por Biden el Papa Francisco I, el presidente ruso Vladimir Putin o los dirigentes de dos países que en el concierto internacional tienen menos peso que España como son Argentina y Chile, Alberto Fernández y Sebastián Piñera, respectivamente.

Incluso han pasado a ser prioridad antes que llamar a La Moncloa los presidentes de Irlanda, Micheál Martin; el de Jordania, Abdulá II; el de Costa Rica, Carlos Alvarado o el de Kenia, Uhuru Kenyatta.

Hace unos días, el 4 de febrero de 2021, se daba a conocer que España era el único país europeo del club del G-20 que no había sido contactado por la Administración Biden. A fecha de hoy, 6 de febrero de 2021, ya es una realidad que el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias no gusta en la Casa Blanca y, por tanto, no hay prisa en ponerse en contacto con Moncloa.