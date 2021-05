Villarejo deja temblando a Echenique: Confiesa que ‘El Pollo’ Carvajal «ratificó informaciones de interés policial» sobre Podemos

Pablo Echenique salió brutalmente vapuleado de la Comisión de investigación sobre el presunto espionaje desde Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El portavoz de Unidas Podemos intentó ponerse ‘chulo’ contra José Manuel Villarejo en su primera intervención, pero no tardó en arrepentirse de sus palabras.

Sin embargo, el portavoz de Unidas Podemos no subió a las redes sociales la desbastadora respuesta del comisario jubilado, quien recordó los peligrosos nexos de su partido con ETA o los servicios secretos de Cuba y Venezuela.

“En absoluto yo he dedicado tiempo para acabar con su partido. Entre otras cosas, porque como casi todos los españoles fue un movimiento de simpatía lo que representaban en su día”, comenzó desmintiendo Villarejo a Echenique, pero dio un paso más allá para hundirle.

“Otra cosa es que yo, como responsable, trabajara en analizar la relación preocupante para nuestro país que hubo entre su partido con el entorno de ETA, con el servicio secreto cubano, venezolano, etcétera, etcétera”, zarandeó al podemita.

Incluso, para castigar la ‘chulería’ de Echenique decidió destapar que el narcogeneral de Nicolás Maduro, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, habló con él en prisión y le ratificó datos de gran peligro para el futuro de Podemos y de sus líderes.

“Tuve el placer de reunirme con el señor Hugo Carvajal, responsable del servicio secreto venezolano, en el tiempo que estuve enjaulado y le puedo decir que hemos ratificado toda una serie de informaciones de interés policial respecto a su grupo. He intentado declarar en sede judicial sobre ello, pero no se me ha permitido”, desveló Villarejo para dejar temblando a Podemos.