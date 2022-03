¡Pillado! Hasta Calviño negó en su día el bulo de Sánchez para justificar la inflación

Lo definió en el Congreso de los Diputados a la perfección Santiago Abascal este 30 de marzo de 2022: «Pedro Sánchez, es usted un embaucador profesional».

«Señor Sánchez, usted combate hasta a la filosofía quizás porque no quiere que los escolares sepan quién era Sócrates porque le mataron los sofistas, como usted, que no tienen aprecio por la verdad porque creen que no existe y que vale cualquier artimaña con tal de confundir a las masas».