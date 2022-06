El ‘tik toker’ que estalla frente al nuevo atraco impositivo del Gobierno Sánchez: «No están bien de la cabeza»

El vídeo no tiene desperdicio y deja bien a las claras que la ciudadanía ha llegado a su punto máximo de paciencia con las malas praxis del Gobierno Sánchez.

Un ‘tik toker’, para más señas responsable de un taller mecánico, estalla y le espeta al gabinete socialcomunista cuatro verdades bien dichas.

Este trabajador critica que el Ejecutivo esté pensando en achicharrar con nuevos impuestos a los españoles de a pie, especialmente con recargos medioambientales mientras el presidente hace uso y abuso del Falcon y, de propina, se gasta una millonadaen renovar un parque móvil que es de 2018.

Realmente, de traca y toda la razón del mundo la de este internauta que se expresa así de claro y conciso:

Estaba teniendo una conversación con mi mujer y no se lo llegaba a creer. He visto en las noticias que la ministra de Transportes planea poner un nuevo impuesto, un impuesto verde, porque como estamos contaminando tanto, así estamos. El Falcon, en cambio, no contamina. Eso para ir a Benidorm (en realidad quería decir Benicassim) a asistir a conciertos es cojunudo, eso es lo mejor de todo.

Insiste este español de bien en que:

Nos están planeando un nuevo impuesto, un impuesto verde. Yo no sé, la verdad, a qué precio quieren que paguemos el combustible. Por si no lo saben los ministros, las ministras y ‘ministres’, aquí no nos ganamos la vida robando, sino trabajando honradamente. Aquí, o salimos a la calle o lo vamos a tener muy difícil. Que sepáis, todos y cada uno de vosotros, que lo que estáis echando de combustible a vuestro coche, el 60% ya son impuestos, ¿quieren otro impuesto más? Esto ya es demencial.

Asegura que no le importaría pagar más impuestos si fuera para el bien de España, pero no está por la labor de que se derroche el dinero de los españoles en auténticas chuminadas:

Siempre tengo la misma palabra en la boca. A mí no me importaría pagar más impuestos, siempre y cuando se distribuyan correctamente, no despilfarrándolos en gilipolleces, ¿vale? Porque que pintemos de colorines los bancos no creo que sea esencial, por poner un ejemplo. Y muchísimas otras cosas.

También sacaba a la luz otro gasto a todas luces superficial del Ejecutivo sanchista: