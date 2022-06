Revilla dinamita ‘Todo es Mentira’: Pronostica la gran derrota de Sánchez y pone de vuelta y media a Teresa Ribera

Miguel Ángel Revilla hizo saltar por los aires a ‘Todo es Mentira’.

El presidente de Cantabria no se mordió la lengua y generó una gran tensión en el plató de ‘Cuatro’ cuando anunció sin titubear que “Alberto Núñez Feijóo ganaría holgadamente en unas elecciones generales”.

El líder autonómico, que suele tener la habilidad de moverse con el viento al partido que mejor le convenga, sí considera que los resultados obtenidos por el Partido Popular en la elección del 19-J en Andalucía es trasladable al resto de España. Sin embargo, advierte que “considero difícil que logre una mayoría absoluta por el gran número de partidos que existen. Aunque muchos de ellos desaparecerán en las próximas elecciones generales”.

Revilla considera que Sánchez no cuenta con tiempo suficiente para invertir la tendencia y que necesitaría de un cambio radical para lograr impulsar electoralmente al PSOE. En concreto, destaca aspectos como que “acabe la guerra en Ucrania y se recuperen todas las previsiones económicas previas al conflicto, además de sacar del Gobierno a algunos de los ministros que están siendo perjudiciales para su imagen”.

Una afirmación que llevó a que Marta Flich a preguntar a qué ministros socialistas hacía referencia. El presidente autonómico no dudó en dar nombres: “la ministra de Transición Ecológica”.

Se trata de nada más y nada menos que de la tercera vicepresidenta de Sánchez, Teresa Ribera Rodríguez, a quien acusó de impulsar “medidas radicales” que si bien soy “muy bonitas desde un punto de vista ecológicos” está ahogando a los ganaderos y agricultores de toda España.

Revilla: "si no hay mayoría absoluta, yo creo que habría pacto entre PP y Vox"#TodoEsMentira23Jhttps://t.co/paDefSEoKU pic.twitter.com/lckZFWXYtD — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) June 23, 2022

Guiño a Casa Real

Si bien Revilla no dudó en poner tibios a Sánchez y a sus socios, su tono fue mucho más sutil al hablar de Felipe VI, con quien estuvo durante su agenda en Santander cuando visitó el Puerto con motivo de su 150 aniversario y ha conocido los proyectos de futuro de la entidad portuaria, con inversiones en los próximos meses por 180 millones.

Para el líder regional, Felipe VI es un «gran rey» que «no se parece en nada» al emérito y cree que no tiene «los defectos tan terribles» y «veleidades tan nocivas» de éste. Además, defiende que el Monarca está «muy concienciado» de su papel y «asume que hoy ser rey hay que ganárselo todos los días y que esto de la noche a la mañana se puede venir abajo si no es consciente de que tiene que hacer de jefe del Estado».

«Yo tengo una gran imagen de este rey, que buena falta nos hace porque después de lo que ha pasado con el padre pues si no llegamos a tener a este hijo…, que no se parece en nada, creo eh, porque nunca se puede poner la mano en el fuego. Pero yo la idea que tengo es que este hombre no va a caer en esos defectos tan terribles de su padre. Es una suerte tener a Felipe VI, un hombre de prestigio, que yo creo que la gente le quiere y que ha afianzado la Monarquía», sentenció.