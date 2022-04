Revilla ya mentía y con igual caradura hace 40 años

Es un ‘corcho’: uno de esos espécimes humanos que flota en todo lugar y circunstancia.

Hablamos de ‘Camaleón Revilla’, el rey de la lata de anchoas.

La hemeroteca juega malas pasadas y buena prueba de ello es este viejo vídeo.

Miguel Ángel Revilla lleva décadas amagando con retirarse de la política y desde 2011 anuncia sin cesar un inminente final de trayectoria que nunca acaba de llegar.

Lleva el tipo en este negocio medio siglo porque empezó a despuntar en tiempo del Generalísimo Franco, cuando fue Delegado Comarcal del Sindicato Vertical de la comarca de Torrelavega, en la entonces provincia de Santander, parte de Castilla La Vieja.

Arrancó su brillante carrera Revilla en la Falange, dando conferencias en la sede del sindicato vertical del Movimiento Nacional.

Pero volviendo al vídeo de hoy, correspondiente a un programa de RTVE de hace 40 años, y en el que se luce el ‘joven’ Revilla:

“Bien sabe Dios que en la política estoy a disgusto. Y estoy deseando que estos socialistas que dicen que lo van a arreglar todo, lo hagan para marcharme a pescar. El primer día que se cumplan las condiciones yo cuelgo mi chaqueta de político, porque la odio”.

No es que Revilla no haya “colgado su chaqueta de político”, sino que la lleva puesta a todas horas.

Dice en la grabación que si quisiera medrar en política no estaría en el Partido Regionalista de Cantabria, sino que se hubiera “apuntado a uno de los grandes -PP y PSOE- para llegar arriba, no a un partido donde encima me cuesta de mi bolsillo la mitad de lo que gano”.

Pues está en la presidencia con muy pocos votos propios, pero gracias a sus pactos con los socialistas.