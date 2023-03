¡Vergonzoso! Marlaska obligó a los tenientes coroneles a posar con María Gámez en su dimisión

La desfachatez del PSOE no conoce límites.

Según ha trascendido, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría obligado a los cuatro tenientes coroneles a aparecer detrás de María Gámez en el momento en que anunciaba su dimisión como directora de la Guardia Nacional, una hora después de que se llevara a cabo la moción de censura.

Los tenientes generales Antonio Espejo, Mando de Apoyo; Manuel Llamas, Personal; Pablo Salas, Director Adjunto Operativo, y Félix Blázquez, Operaciones Especiales, comparecieron junto a Gámez mientras ella daba a conocer que dejaba el cargo, como consecuencia del escándalo de corrupción en el que su marido figura como imputado.

Un quinto teniente, Juan Luis Pérez, de Fronteras, tuvo la suerte de no aparecer en la foto infame porque se encontraba de viaje.

De acuerdo a una información de Francisco Mercado para EsDiario, el jefe de Prensa de Interior, Daniel Campos, les habría trasladado a los cuatro tenientes coroneles que «era un deseo expreso» de Marlaska que ellos acompañaran a Gámez en el momento que se apartaba de su cargo.

Mercado afirma que los mandos aceptaron de «mala gana» ante el temor de «perder la confianza» de Marlaska, que usó ese argumento para los ceses de sus compañeros Diego Pérez de los Cobos o Manuel Sánchez Corbi. Cabe señalar que el Tribunal Superior falló a favor de Pérez de los Cobos que fue destituido cuando se negó a entregar información confidencial sobre una investigación que involucraba al exministro de Salud socialista, Salvador Illa.

Según alegó Campos, la presencia de los funcionarios era necesaria para ofrecer una imagen de unidad en el cuerpo, muy golpeado por los escándalos de corrupción socialistas y las meteduras de pata del Gobierno Frankenstein, liderado por Pedro Sánchez.

Mercado detalla que a los mandos se les había trasladado en un primer momento que Gámez ofrecería un discurso personal para dar a conocer su dimisión, pero el decorado de la sala era para una alocución institucional. La sorpresa fue mayor cuando el jefe de prensa de Marlaska, les exigió que vistieran su uniforme de ceremonias, con sus insignias y medallas.

La ‘venganza’ de Marlaska contra Pérez de los Cobos enfurece a Rosa Díez

Fernando Grande-Marlaska comenzó su ‘venganza’ contra Diego Pérez de los Cobos.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior sugirió que el coronel de la Guardia Civil destruía pruebas en beneficio del PP.

El socialista, que recalcó que “la falta de confianza queda» hacia Pérez de los Cobos, no dudó en poner en duda la profesionalidad del coronel al preguntar a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez.

“Personas que gestionaban fondos reservados sin el debido control» y que «permitieron con ellos que se destruyeran pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad».

A lo que agregó: «¿Usted tendría confianza en ese tipo de personas?, ha insistido, antes de asegurar que «en ese tipo de personas es en las que este ministro del Interior no tiene, no ha tenido y no tendrá confianza».

Unas palabras que enfadaron a Rosa Díez, quien denunció que Marlaska “lo destituye ilegalmente, bloquea su carrera profesional y ahora trata de desacreditar y destruir la honorabilidad de Pérez de los Cobos”.

De ahí que la cofundadora de UPyD sentenció: “Espero me le caiga una querella y veamos pronto a Marlasca sentado en el banquillo. Es una vergüenza de ministro”.