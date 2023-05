¡Lo que le faltaba a Sánchez! ‘Tito Berni’, Bildu, compra de votos… y ahora socialistas arrestados

El PSOE está protagonizando la peor campaña socialista de su historia.

Al Partido Socialista no paran de estallarle los escándalos. Cuando aún intentaba escurrir el bulto con la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’ que redujo las condenas de los violadores y agresores sexuales, saltó por los aires el ‘caso Tito Berni’.

Sí, una red de corrupción que, al mejor estilo de los ERE de Andalucía, volvía a vincular a figuras socialistas con el consumo de drogas y la prostitución. El escándalo hizo temblar a Moncloa y Ferraz, por lo que se apresuró a buscar taparlo a través de las investigaciones paralelas en la Guardia Civil, con la salida de Ferrovial y hasta con la Ley de Vivienda.

Sin embargo, el PSOE se encuentra tan repleto de escándalos que no tardó es estallar uno nuevo: la presencia de etarras en las listas electorales de EH Bildu. Una polémica que obligó a Sánchez a retratarse al reconocer que aceptará los votos del partido filoetarra para mantenerse en el poder.

¿Les parece poco?, pues a solo horas de las elecciones autonómicas: las redes fraudulentas de compra de votos que salpican al Partido Socialista.

Todo comenzó en Melilla, donde al menos seis personas fueron detenidas este martes 23 de mayo por la red de fraude electoral a través del voto por correo, que unidas a las tres de este lunes 22 de mayo ya son nueve.

Entre esos detenidos está Mohamed Al-Lal, el número 3 de las listas de Coalición por Melilla que actualmente es consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del gobierno de Melilla.

El escándalo también salpica al PSOE, Más País y Yolanda Díaz. ¿El motivo? Que Coalición por Melilla surgió en 1995 como una escisión del PSOE melillense. En ese año, los dirigentes musulmanes del PSOE local, el cual concentraba la mayor parte del voto musulmán de la ciudad decidieron dejar el partido y crear una nueva formación. Se presentaron a las elecciones autonómicas de 1995, las primeras tras la conversión de Ceuta y Melilla en ciudades autónomas, logrando el tercer puesto con cinco diputados (tras el PP, con 14, y el PSOE, con cinco).

En octubre de 2022, la formación de incorporó a la denominada Red de Aliados de Más País, el partido de Íñigo Errejón, y en abril de este año fue uno de los partidos asistentes a la proclamación de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar en las elecciones generales a celebrar en 2023​, integración fruto del denominado Acuerdo del Turia que incluía a partidos como Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía Ceuta, MÉS per Illes Balears (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Ara Eivissa y Ara Formentera), Verdes Equo, Proyecto Drago y Adelante Andalucía.

Solo horas después se conoció que ocurría lo mismo en Mojácar. Donde la Guardia Civil detuvo a siete personas, dos de ellas candidatos del PSOE: Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno.

Ahora bien, para el PSOE no deja de llover sobre mojado. En las últimas horas salió a la luz que el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada pidió investigar al secretario de Organización del PSOE andaluz y secretario segundo de la Mesa del Parlamento regional, Noel López, y a otros dos dirigentes de Maracena por el secuestro exprés que sufrió una concejal socialista en febrero.

El autor material era en ese momento pareja de la alcaldesa de la localidad y actual candidata del PSOE, Berta Linares. El juez ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que les tome declaración como posibles “inductores” del rapto.

La condición de aforado de López, que es parlamentario andaluz, condiciona la investigación, ya que el titular del Juzgado de Instrucción no tiene competencias para imputar a quien fue alcalde de la localidad durante 15 años (hasta julio del año pasado). Solo podría hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), situación por la que el juez ha derivado el caso a través de un auto para que tome declaración a los tres políticos bajo la lupa.

Sobre este y otros asuntos debatirán este 25 de mayo de 2023 José Luis Balbás, Luis Miguel Montero y José Antonio Puglisi en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), el programa dirigido por Alfonso Rojo y presentado por Rebeca Crespo.