Diana Morant no quiere ser menos que Óscar Puente y eleva el diapasón de insultos contra Javier Milei

Es lo que tiene pertenecer al Gobierno socialcomunista.

Que no hay día sin su afán o sin su correspondiente incendio.

Apenas se habían sofocado las llamas del que había montado Óscar Puente, ministro de Transportes, con el presidente de Argentina, Javier Milei, para que venga otra componente del gabinete sanchista a liarla.

En este caso es la titular de Ciencia, Diana Morant, la que arremetió contra el inquilino de la Casa Rosada:

Hay un modelo muy distinto al nuestro, el del negacionismo. Está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país. Y uno de los ejemplos de ese modelo es Milei, que atenta contra la propia democracia. Y esa exhibición de la mano de la ultraderecha de nuestro país de la mano de Milei es precisamente lo que nosotros vamos a combatir.

Vinculó la presencia de Milei en el acto organizado por VOX a la cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo:

No es casualidad que estemos a las puertas de la cita electoral de Europa cuando Santiago Abascal recibe a Milei. Nosotros somos la alternativa al negacionismo y a ese socavamiento de la democracia.

Y contrapuso el modelo de Milei al de su idolatrado Pedro Sánchez:

La gestión de Pedro Sánchez busca fortalecer la democracia basándose en el conocimiento y la ciencia, mientras que el argentino representa el negacionismo de la ciencia, del cambio climático, de la violencia que se ejerce contra las mujeres, de la memoria, y ese está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno Frankenstein calificó de persona «muy mala» a Milei en un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno Luis Tudanca del PSOE de Castilla y León en Salamanca:

Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables.