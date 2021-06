Carmen Calvo, retratada: en 2018 afirmó que «un Gobierno democrático no saca a los presos de la cárcel»

Son mentirosos compulsivos.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró en el año 2018, en una entrevista en ‘El Periódico’, que «un gobierno democrático no saca a los presos de la cárcel», y consideraba que el Ejecutivo «no debe actuar para que los líderes del ‘procés’ salgan de prisión».

¡Cuánto han cambiado las cosas! En tan solo tres años, donde dije digo, digo Diego, pero al menos está la hemeroteca para recordarnos que estos socialistas son capaces de decir cualquier cosa según les sople el viento en la cara o no.

Esa entrevista a la que hacemos alusión, releída ahora que Pedro Sánchez ha anunciado los indultos, es maravillosa: «¿Cómo puede haber desinflamación [en Cataluña] cuando [los independentistas] dicen que sin la autodeterminación y la liberación de los presos no hay nada que hacer?», le preguntan. Y Calvo responde: «Hemos dicho mil veces que no se puede mezclar la situación procesal porque eso no corresponde al poder Ejecutivo. Ningún Gobierno de ninguna democracia del mundo saca presos de las cárceles».

Cuando el ‘facha’ Pedro Sánchez despotricaba contra los indultos

Hubo un tiempo en el que el líder socialista, cuando no era presidente del Gobierno de España, proponía poner fin a «los indultos políticos», porque consideraba que el Gobierno (el del PP) los utilizaba «más de lo debido» y era uno de los asuntos (el de la eliminación del uso de esta gracia) de los que quería hablar, pues consideraba suponía una medida de regeneración.

Diez días antes de ganar las elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE, ‘un tal Pedro Sánchez’, en una charleta con Risto Mejide, aseguró que él quería «liderar un discurso de democracia radical» y que para ello le gustaría «liderar el fin de los aforamientos de los diputados», «poner fin a los indultos» y «endurecer el código penal ».

El 29 de agosto de 2014, poco después de hacerse con el liderazgo del PSOE, Sánchez subió su apuesta por eliminar los indultos con un argumento que, ahora, siete años después, asentado en La Moncloa y con la vista puesta en indultar (parcialmente) a los líderes del ‘procés’ catalán (y socios en el Congreso del PSOE), está lejos de suscribir:

«El Gobierno ha utilizado el indulto más de lo debido y los indultos políticos deben acabar en nuestro país».

Dos semanas después, el 12 de septiembre de 2014, en otra entrevista, esta vez para Radio Nacional de España, el secretario general del PSOE insistió en que su aportación a la política pivotaría, entre otros asuntos, en «hablar del final de los indultos», la «limitación de mandatos» y en revisar los aforamientos.