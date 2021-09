Un juez italiano deja en libertad a Puigdemont, pero le prohíbe abandonar Cerdeña

Carles Puigdemont está disfrutando del que podría ser su última etapa en libertad.

El expresidente catalán salió de la prisión de Cerdeña, donde la policía italiana le condujo este jueves 23 de septiembre tras su detención.

El juez del Tribunal de Apelación de Sassari sobre el que ha recaído el caso ha decidido que el golpista declare este sábado, antes de decidir si tramita la euroorden e inicia las gestiones para su extradición o, por el contrario, le permite regresar a su refugio de Bélgica.

Puigdemont ha dado por concluido (al menos, temporalmente) su paso por prisión en Italia. Una fugaz estancia de menos de 24 horas que se ha resuelto por decisión de los tribunales de Cerdeña. Sin embargo, el golpista aún no ha resuelto su futuro: deberá esperar a este sábado 25 de septiembre, cuando ha sido citado a declarar ante el juez como paso indispensable para decidir qué hacer con él.

Pese a su puesta en libertad, el juez le ha impuesto la prohibición de abandonar Cerdeña antes de su comparecencia y de resolver sobre si la euroorden contra él continúa activa y vigente.

Ha sido el propio Puigdemont quien ha informado de su puesta en libertad a través de sus redes personales, aunque desde su entorno se ha insistido en que su salida de prisión se ha producido «sin medidas cautelares». La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha celebrado la decisión judicial.

“Difícil verle en el banquillo”

Carlos Herrera arrancó este 24 de septiembre de 2021 desde los micrófonos de ‘Herrera en COPE’ analizando con profusión este acontecimiento y echando un jarro de agua fría a quienes celebraron su próxima entrada en prisión.

Afirmó que son muchas las incertidumbres sobre lo que pueda pasar con el político secesionista:

No es fácil hacer un pronóstico con la detención de Puigdemont. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han ejecutado la euroorden de busca y captura, incorporada a un registro, que es donde van a parar esas euroordenes. La orden de detención estaba vigente gracias a la perseverancia de Pablo Llarena, que nunca dejó sin efecto esa euroorden. Y toda Europa sabe eso, aunque es verdad que hay países como Francia que hace poco no la ejecutaron y no le detuvieron cuando estuvo allí por las dudas que le generaba por su inmunidad como parlamentario europeo.

Herrera añadió que ahora toca un marasmo judicial en el que Italia tendrá que escuchar a todas las partes:

¿Y qué es lo que puede decidir el juez? Lo puede poner en libertad, puede adoptar alguna medida cautelar como dejarlo en la cárcel o decirle que se presente todos los días hasta que se vea qué puede hacerse con él. ¿Qué es lo que va a decir la defensa de Puigdemont? Pues que Escocia, Bélgica, Alemania, Francia han llegado incluso a negarse a detenerle, que hay una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea promovida por el juez Llarena ante la negativa de la justicia belga a ejecutar la euroorden y mientras eso esté en marcha, ustedes no pueden entregar a ese tipo. La justicia italiana oirá a las partes y será el juez quien decida entregarlo o no a España.

El periodista almeriense explicó que, a día de hoy, no va a ser sencillo que el expresidente catalán pueda acabar sentado en el banquillo de los acusados y declarando frente a un magistrado en España porque no interesa que la Justicia italiana conceda la extradición solo por el delito de malversación.