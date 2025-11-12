Sánchez ordenó a Leire y sicarios efectuar una limpieza de pruebas «sin límite»: el audio que agita los cimientos del PSOE

Los hemos pillado.

Otra vez y en esta ocasión con documento sonoro.

En el guion de la política española hay giros inesperados que ni el más astuto de los guionistas podría imaginar.

La última escena se desarrolla en un despacho en Madrid, con protagonistas de renombre: Leire Díez, conocida como “fontanera” del PSOE; el empresario Javier Pérez Dolset; y, como telón de fondo, la ineludible figura del presidente Pedro Sánchez.

Esta conversación ha sido grabada y, desde su filtración, ha generado un verdadero revuelo tanto en Ferraz como en Moncloa.

La historia comienza el 7 de mayo.

Dolset, acorralado por problemas legales, se encuentra con la exmilitante socialista y con el fiscal Ignacio Stampa, quien registra toda la charla.

Durante este intercambio, Dolset revela que, tras iniciarse la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, Leire Díez se presentó en su casa y, tras consultar con el presidente, se dio la orden final: “¡Límpiese todo!”. Para despejar cualquier duda sobre el alcance de esta limpieza, Dolset añade: “Límpiese sin límite”.

¿Quién da la orden y hasta dónde llega?

El audio es contundente: Pedro Sánchez habría avalado una destrucción masiva de pruebas ante las amenazas legales que acechaban a su entorno familiar. Según Dolset, la instrucción fue clara y directa, diseñada para proteger tanto al presidente como al PSOE de posibles escándalos. El propio Dolset narra este episodio con una sorprendente tranquilidad: “Leire fue a su casa y el presidente dijo: límpiese todo”.

Tanto Leire Díez como Dolset no aclaran si “su casa” se refiere a la residencia presidencial, a la de Dolset o a las oficinas del partido en Ferraz. Sin embargo, lo que queda claro es la implicación activa de la estructura del partido en estas maniobras encubridora. La fontanera no duda en presentarse ante Stampa como “la mano derecha de Santos Cerdán”, quien era secretario de Organización del PSOE y un hombre completamente leal a Sánchez.

Cloacas, operaciones y la fontanera que no aparece

Durante su conversación, Leire Díez reconoce sin tapujos que su labor consistía en “dirigir una operación de inteligencia para salvaguardar al PSOE” y asegura que no figuraría públicamente: “Soy una mano derecha que no va a aparecer en ningún lado”, enfatiza. En medio de esta charla, lanza críticas directas contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la UCO de la Guardia Civil, a quienes considera los principales obstáculos para el partido y para el círculo cercano a Sánchez. Por su parte, Dolset complementa: “Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tipos que fabriquen causas, fuera”.

La grabación dura más de tres horas y revela no solo tácticas para eliminar pruebas sino también un plan diseñado para desacreditar a las cúpulas policiales y judiciales encargadas de investigar al PSOE y su entorno. Leire confiesa ser clave en obtener información comprometida y en entregar pendrives con datos sensibles sobre jueces y fiscales a los altos mandos socialistas.

El contexto: causas judiciales y guerra entre dossieres

Las revelaciones contenidas en el audio llegan en un momento crítico para el partido. La investigación contra Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, junto con el cercano juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, coloca al núcleo familiar de Sánchez bajo un intenso escrutinio. A esto se suma la prisión provisional de Santos Cerdán por el caso Ábalos, lo que añade más tensión a un PSOE ya sumido en aguas turbulentas.

Desde principios del año actual, el partido socialista ha sostenido que Pedro Sánchez es víctima de una “campaña de espionaje” orquestada por lo que llaman Policía patriótica, un término utilizado para describir a un grupo de policías acusados de perturbar formaciones progresistas mientras favorecen al Partido Popular. Sin embargo, los tribunales han desestimado repetidamente esta teoría del complot, evidenciando así lo frágil que resulta ser esta narrativa desde Ferraz.

Un reparto digno de película

La trama se complica aún más cuando se hace evidente una jerarquía bien definida dentro del relato. Stampa pregunta reiteradamente si el presidente está al tanto de esta reunión: “¿El presidente lo sabe ya?”. Inicialmente Leire responde negativamente; sin embargo, termina reconociendo que “lo va a saber el jefe de Álvaro”, refiriéndose a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Cuando Stampa insiste preguntando si se refiere al ministro o al presidente ella concluye: “A todos”.

La reunión tuvo lugar en las oficinas del empresario Luis del Rivero, lo cual pone al descubierto una red intrincada donde Leire Díez actúa como un engranaje casi invisible entre los altos mandos socialistas y funcionarios clave dentro del sistema judicial y policial.