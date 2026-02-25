Yolanda Díaz no es la única: Julio Iglesias pone a temblar a ‘eldiario.es’ de Nacho Escolar y a Univisión con demandas multimillonarias

Julio Iglesias, el artista español más universal, no se queda de brazos cruzados ante lo que considera una ofensiva destinada a desacreditarlo.

A sus 82 años y viviendo entre Miami, República Dominicana y Bahamas, el cantante lucha por limpiar su nombre ante los tribunales.

Después de que la denuncia por supuestas agresiones sexuales en República Dominicana y Bahamas fuese archivada, su equipo legal está en marcha con una demanda multimillonaria contra Univisión y eldiario.es, medio dirigido por Nacho Escolar. Además, también iniciará acciones contra la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Las acusaciones, que salieron a la luz en enero de este año, señalaban violaciones y maltrato hacia dos ex empleadas en sus residencias. Incluso describían el hogar del cantante como la casa del terror. Pero la fiscalía española desestimó el caso por falta de jurisdicción y pruebas suficientes.

La exclusiva fue publicada por la periodista Irene Tabera para OKDiario, donde se informa que Julio Iglesias comienza una serie de demandas por injurias y calumnias.

Su primera acción es contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien en redes sociales validó las informaciones, y le acusó de «abusos sexuales en situación de esclavitud», al tiempo de que pidió que le sea retirada su Medalla de las Bellas Artes. Sus declaraciones, viniendo desde un cargo público, cruzaron fronteras al ignorar el principio de presunción de inocencia. La defensa, encabezada por José Antonio Choclán, exige una retractación pública y compensación por los daños a su reputación.

También se querellará contra eldiario.es y Univisión, los dos medios que difundieron la información tras supuestamente una investigación de tres años. Las incongruencias de las mismas fueron desmontadas por Luis Balcarce con Alfonso Rojo en Tiempo de Hablar.

Pasos legales y daños estimados

El proceso inicia con un acto de conciliación previo a una posible querella penal que podría conllevar penas de cárcel y multas millonarias. Se contempla realizar un peritaje para evaluar el impacto económico: hasta 200 millones de dólares debido a la difusión internacional en EEUU, Italia y México. Las informaciones incluyeron voces de actrices recreando testimonios anónimos, lo que la defensa considera una manipulación.

Demanda a Yolanda Díaz : Presentada por calumnias tanto en redes sociales como en televisión, busca un reconocimiento formal de injurias y compensación económica.

: Presentada por calumnias tanto en redes sociales como en televisión, busca un reconocimiento formal de injurias y compensación económica. Contra medios : Demandas dirigidas a eldiario.es y Univisión por publicar sin pruebas concretas, con un trasfondo político alineado con la izquierda.

: Demandas dirigidas a y por publicar sin pruebas concretas, con un trasfondo político alineado con la izquierda. Acceso negado: La fiscal Marta Durántez cerró las diligencias sin permitir que la defensa acceda a los vídeos de interrogatorios.

La indignación de Julio Iglesias es palpable: el daño infligido a su imagen, familia y carrera es irreparable. Defiende su inocencia con pruebas que demostrarían intentos de soborno a empleadas para declarar en su contra.

La fiscalía archivó rápidamente el caso al detectar incoherencias: las denunciantes no parecían tan firmes como las actrices recreando sus relatos en los vídeos. En este momento, Julio Iglesias se enfrenta al desafío legal sin poder acceder a información crucial mientras la justicia toma decisiones al respecto.