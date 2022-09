Los baños de masas de Sánchez con ‘la gente’, montados por La Moncloa, son tan ‘fakes’ como su tesis

Pedro Sánchez es más falso que un euro de madera.

Pura impostura y trampa.

Este 3 de septiembre de 2022, el líder del PSOE empieza su campaña «El Gobierno de la gente», un montaje con el que pretende aparentar que recupera el contacto con la calle para escuchar las demandas.

Y de paso -con las cámaras de E’RTVE, las plumas de El País y los micrófonos de la Cadena SER grabando todo-, explicar los planes del Ejecutivo para hacer frente a la crisis derivada de la altísima inflación.

Según fuentes del Ejecutivo, había que salir de las «paredes de la Moncloa» y oír directamente la voz del pueblo, porque Sánchez llevaba demasiado tiempo enfrascado en labores de despacho y se había perdido el contacto con la ciudadanía.

Pues bien, Sánchez ha elegido la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano de Sevilla como primera etapa de su gira.

Extrañaba que en lugar de recorrer las calles más concurridas del centro de la ciudad, Sánchez acudiera a Pino Montano, pero ahora sabemos que la elección tenía trampa.

Y es que el presidente de dicha comunidad de residentes y propietarios, Juan Carlos Alejandre, concurrió en las listas electorales del PSOE de Sevilla en las últimas elecciones municipales, aunque, eso sí, como independiente.

De modo que el muy independiente socialista Juan Carlos Alejandre será el maestro de ceremonias de ese primer encuentro con la gente. Alejandre no se oculta y en las redes sociales ha mostrado su apoyo a Juan Espadas en las pasadas elecciones autonómicas: «Un proyecto andaluz por y para Andalucía.

¡Que no te engañen quienes decían que aquel referéndum no era para ti! Lo conseguido hasta ahora está en juego. Tu lucha no puede acabar en un gobierno PP-Vox. ¡Rebeldía, coraje y movilización! Estas elecciones sí son tuyas, vota PSOE», arengaba el susodicho.

De modo que la gente con la que se va a reunir Sánchez en Sevilla ha sido elegida a conciencia a través de un casting donde la afinidad al PSOE era un requisito indispensable. Sánchez no se ha atrevido a mezclarse con el pueblo sin filtros, sino que le han preparado un recibimiento de familia. El «Gobierno de la gente» se reúne sólo con su gente.

Los baños de masas del presidente amigo de los golpistas catalanes y los proetarras vascos también son fakes.