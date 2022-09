Ussía zarandea a Pedrojota por echarse en brazos de la mujer de Pedro Sánchez

Es el maestro de la ironía.

Alfonso Ussía no da puntada sin hilo y en esta ocasión el objetivo de su diatriba opinativa es el director del digital El Español.

Desde su tribuna en El Debate, el escritor le propina un buen ‘meco’ a Pedrojota por su última astracanada, la de remar a favor de la controvertida Agenda 2030 y darle brillo a una más que polémica directora de una cátedra:

No es catedrática. Sí, directora de una cátedra. Una cátedra de complicado aprendizaje nominal. Directora de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, directora de nada. Desde que se ha convertido en un ser mutante, Pedro Jota no me invita a los interesantes foros que organiza en El Español. El último, ya cumplido, no me la habría perdido de conocer su contenido: ‘I Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible’.