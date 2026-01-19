¡NEGLIGENCIA IMPERDONABLE! ¿Qué más tiene que ocurrir para que la banda de la Moncloa se largue?

Claro, como han llegado para robar, y es lo que llevan haciendo en los últimos siete años, es comprensible que España se esté yendo a pique y que nada funcione debidamente. El gobierno se ha dedicado a tomar por asalto las instituciones y ponerlas a su servicio, pero olvidándose del mantenimiento. Así, ni Sanidad, ni Correos, ni Renfe, ni ADIF, ni el resto de servicios públicos cumplen con los estándares exigidos, y ya se ha empezado a ver en la superficie.

El accidente de los trenes AVE y Alvia en Adamuz que se ha cobrado 39 muertes y un buen número de heridos es imperdonable y podría haberse evitado. No cabe, por tanto, ningún tipo de justificación, ni siquiera atribuirlo a imponderables o a la mala suerte. Es negligencia pura, acompañada de algunos calificativos.

El ministro Óscar Puente sabía que había problemas en las infraestructuras, pero lo tomó a broma. Hace poco más de un mes, en una entrevista en la cadena SER dijo que no consideraba importante reforzar los controles de seguridad adicionales en alta velocidad porque suponía un coste importante para ADIF, unos quince millones al año. ¡Será cretino! También hizo caso omiso a la carta enviada por el sindicato SEMAF en agosto de 2025, ¡hace ya cinco meses!, firmada por el secretario del área técnica, en la que manifestaba su preocupación por el estado general de las líneas que estaban “produciendo una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías, como por ejemplo inestabilidades de rodadura, daños en la estructura de los trenes. […] Nuestros compañeros maquinistas de las diferentes empresas ferroviarias lo reportan diariamente a los Responsables de Circulación ADIF, sin que se tome ninguna medida”. ¡Muy fuerte! Solicitaban los profesionales reducir la velocidad a 250 Km/h hasta que fueran solventadas estas anomalías y poder circular a una velocidad mayor. En el párrafo de despedida se espera se tomen las medidas oportunas de forma inmediata para garantizar la seguridad de los trabajadores y los viajeros. Nada de lo solicitado se llevó a cabo, y pasó lo que ya estaba anunciado.

En mayo de 2025 se había reparado el tramo. Pero para entender este turbio asunto, no queda más remedio que señalar la corrupción del gobierno socialista y acudir a los datos de la UCO sobre el “caso Koldo”, que es la punta del iceberg de todo el entramado de la mafia sanchista. Por si hay algún novato o desidioso de la política, que no esté al tanto, hay que decir que José Luis Ábalos fue ministro de Transportes y está en la cárcel desde noviembre de 2025; el Tribunal Supremo decretó prisión sin fianza (por el tema mascarillas, uno de los muchos a los que debe enfrentarse). A Koldo García, también en prisión sin fianza desde la misma fecha (por el mismo asunto), sin cualificación profesional, se le conoce por haber sido portero de un prostíbulo, donde se practicaba la trata de blancas. Ábalos contrató a Koldo García como asesor y lo colocó en Renfe como consejero; también era asesor de la constructora AZVI, por lo cual cobraba 6.000 euros mensuales. Asesoraba asimismo a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, S.L. (que ahora está siendo investigada por presuntas mordidas en contratos de material sanitario durante la pandemia). Al ser consejero de Renfe, se enteró de que se iba a licitar la obra de reparación de un tramo del ave (el del accidente), y esta información privilegiada se la “sopló” a la empresa constructora AZVI (cobrando la comisión correspondiente), a la vez que recomendaba o exigía comprar el material a la firma Áridos Anfersa, cobrando una comisión, donde trabajaba su mujer Patricia Uriz. Más tarde, Tragsa homologó a esta empresa como proveedor de áridos y piedras para obras en Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura. Ábalos también colocó en Adif a una de sus “amiguitas”, Jésica, con un sueldo de 3.280 euros, aunque nunca acudió a su puesto de trabajo. ¿Y cuál es la relación de todo esto con el accidente de Adamuz? Pues que, aparte de las mordidas y comisiones con dinero público, hasta donde sabemos, la piedra de balasto vendida por Áridos Anfersa no era la adecuada para la vía y no estaba homologada. (No tenía ni idea de lo que es la piedra de balasto y he tenido que consultarlo: “… es una capa de piedra triturada o grava, de cuatro a quince centímetros, proporcionando estabilidad, drenaje y amortiguación, distribuyendo el peso de los trenes sobre el terreno y permitiendo el mantenimiento preciso de la vía. Sus funciones principales son dar soporte firme a los durmientes (traviesas), nivelar la vía, permitir el drenaje del agua, reducir vibraciones y aislar del crecimiento de vegetación, asegurando la seguridad y el correcto funcionamiento del ferrocarril.

Por eso había tantas quejas sobre la vibración del tren en ese tramo. Se entiende ahora que desde la terminación de la reparación de la vía en mayo de 2025, en los últimos dos meses se hayan tenido que hacer más de treinta actuaciones, es decir, remiendos. Y ocurrió lo previsible. ¿En cuántos tramos más se obró fraudulentamente?, cabe preguntarse. Un asunto más para investigar.

Como quiera que se analice, el gobierno al completo es culpable y esperamos que la justicia actúe en una causa tan clara. ¿Tendrá Sánchez la caradura de continuar, con los 39 muertos sobre su espalda y conciencia? ¿Y el ministro? ¿Y los directivos de ADIF? ¿No tienen contacto con los mandos intermedios? Todos son culpables, pero quién más merece estar en la picota de la plaza pública es Pedro Sánchez Pérez Castejón, a quien solo le faltaba este baño de sangre para colmar su carrera de desgracias.

“Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición”, ha expresado el líder de VOX, Santiago Abascal, quien pide una auditoría de la red ferroviaria. VOX y el PP deben ser contundentes, implacables y dejar a un lado los complejos, el buenismo y las formas; lo contrario es complicidad. Suponemos que Hazte Oír no tardará en pronunciarse sobre sus actuaciones al respecto.

Nada funciona y todo lo público se ha ido deteriorando en los últimos años de gobierno socialcomunista. Como anécdota, a la vez que crítica sobre el deterioro externo, resaltamos este inconveniente que sufrimos los usuarios del tren. Por primera vez en mucho tiempo, a menudo, los aseos de las estaciones, incluida la de Chamartín y Atocha, parecen dejados de la mano de Dios: con frecuencia, sin papel higiénico, papeleras atestadas, suelos mojados y olores que echan para atrás. Por no hablar de muchas carreteras y autovías, cuyo carril derecho está lleno de baches y remiendos. El deterioro de los últimos años raya el tercermundismo. Pero la negligencia del descuido en el mantenimiento de las estructuras es la gota que colma el vaso. ¡Si no se van hay que sacarlos a rastras si no queremos acabar todos muertos!

Que no guarde luto hoy la prensa mercenaria del gobierno, tan entrenada en tapar delitos, maquillar delincuentes y calumniar a los disidentes. ¿Qué van a inventar hoy para distraer al personal? ¿A qué famoso le van a montar el circo con falsos abusos sexuales para tapar las incontables y variadas fechorías del gobierno del proxenetismo, los prostíbulos y la corrupción de menores? ¿Quizá inventarse una conspiración fascista?

Rogamos una oración por el alma de las personas fallecidas y enviamos nuestras condolencias a las familias que en este momento no encuentran consuelo. Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para que los culpables no queden impunes.

*Psicóloga, periodista y escritora