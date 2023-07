Vergüenza y Traición

Señor Director: A diario somos testigos de cómo muchos políticos malgastan el dinero de los ciudadanos, contaminan el medio ambiente y nuestras mentes y personalidad con su mal ejemplo.

Los ciudadanos se ven obligados a pagar más impuestos solo para cubrir sus antojos, como por ejemplo usar los aviones del Estado sin necesidad alguna, solo para su capricho, haciendo muchos vuelos a donde quieran.

Las decisiones tan injustas que toman estos políticos no deberían recaer en nosotros, los españoles que hemos decidido no comportarnos tan mal y no seguir el ejemplo de muchos políticos que roban el dinero para irse de vacaciones o simplemente ser más ricos.

De hecho, a pesar de que tengo solo 11 años, esto que está pasando me da vergüenza.

Los políticos deben estar ahí para hacer bien su trabajo, no para robar tanto el dinero y malgastarlo a su manera.

No para traicionar a su país y destruir el futuro de muchos jóvenes.

Pero, sin embargo, no vemos que nadie haga algo al respecto. Es por esto que creo urgente que los políticos que nos van a representar en el Congreso tras estas elecciones sean honrados, cumplan las leyes, no malgasten el dinero y sean un buen ejemplo para todos los ciudadanos, incluidos jóvenes y niños.

Atentamente

Silvia M.F.