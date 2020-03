Alfonso Ussía saca la cara por Juan Carlos I en su momento más delicado y deja a Corinna como una hija de las cuatro letras

Alfonso Ussía, nadie puede dudarlo a estas alturas de la película, tiene una devoción especial por el Rey emérito, Don Juan Carlos I.

En estos momentos, no precisamente entrañables para quien fuera Rey de España durante casi 40 años, el columnista de La Razón da la cara por el Borbón en el artículo de este 18 de marzo de 2020 y que, a buen seguro, tendrá su recorrido.

Porque aunque Ussía, cierto es, da la cara por el emérito, tampoco duda en modo alguno de que el monarca tuvo sus debilidades y deslices. Su problema fue que la tal Corinna ha demostrado ser, a juicio del articulista, una hija de las cuatro letras.

Ussía empieza haciendo una hagiografía de como Don Juan Carlos accedió al trono después de que a su propio padre, Don Juan, se le impidiese reinar en España:

Recuerda los tiempo en los que Franco tuvo que hacerse cargo de sacar a España de la completa ruina de los años de la Guerra Civil y de enfrentamientos anteriores:

La empresa había soportado a duras penas cinco años de persecución y tres de enfrentamientos que desembocaron en la quiebra. El nuevo presidente, con mano dura, en ocasiones excesivamente firme, la fue rescatando de la ruina. Y un día, como todos los presidentes de las grandes empresas, falleció. Él lo sustituyó. Su padre, al que no habían dejado ocupar su lugar, no sólo no se opuso al nombramiento, sino que contribuyó de forma fundamental en la gran empresa, y entregó a su hijo sus acciones no reconocidas, pero que guardaba en los archivos de la Historia. Cumplió con todos los deberes mientras mandó el presidente fallecido, no gozó de privilegio alguno, y no guardó rencor ni mostró deseos de venganza. Comprendió que la mayoría de los directores y altos ejecutivos de la empresa deseaban a su hijo antes que a él como su nuevo jefe, y aceptó con generosidad ese deseo mayoritario. El anterior presidente no le permitió vivir en España durante cuarenta años, y esa situación le dejaba en una clara situación de inferioridad.