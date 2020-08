‘Tic, tac, tic, tac’: ¿A qué espera Sánchez para expulsar del Gobierno a Iglesias y a Unidas Podemos?

Lo puso de moda Pablo Iglesias en los albores de 2015, copiado, claro está de Hugo Chávez.

Su famoso ‘tic, tac, tic, tac’ para advertir al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy de que su tiempo en La Moncloa se estaba acabando vuelve a estar de actualidad este 13 de agosto de 2020.

Lo paradójico del asunto es que quien tendría que empezar esa especie de ‘cuenta atrás’ sería Pedro Sánchez a la hora de indicarle al propio líder de Unidas Podemos con su estancia en el Consejo de Ministros llega a su fin. Y lo mismo es aplicable a sus ministros morados.

La imputación de varios cargos del partido de Pablo Iglesias es argumento más que suficiente para que el jefe del Ejecutivo socialcomunista ponga en funcionamiento la ‘guillotina política’ y aplique, como hizo a finales de mayo de 2018, la doctrina que usó para echar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, en ese caso recurriendo a una moción de censura.

Sin embargo, tal y como explica el editorial de ABC, Sánchez sufre de una repentina amnesia:

Recuerda el diario de Bieito Rubido que el dirigente socialista no tuvo tantos escrúpulos en hablar sobre lo sucedido con Juan Carlos I hablando de inquietud y perturbación:

Por ejemplo, la investigación sobre Don Juan Carlos le resulta «inquietante y perturbadora», pero la de Podemos no, y por eso se limitó a expresar con desdén el mismo respeto por el poder judicial que Iglesias jamás ha demostrado como socio de gobierno. Sánchez no puede olvidar que Podemos es el anexo del PSOE que le permite gobernar y no puede eludir, como si nada estuviese ocurriendo, una resolución judicial de esta magnitud.