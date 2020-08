Sánchez, mudo y feliz en su tumbona de Canarias ante el réquiem electoral que se avecina en Unidas Podemos

Luis Ventoso, en su tribuna de ABC de este 12 de agosto de 2020, es quien brinda la imagen.

El columnista del diario de Vocento recrea la imagen de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repanchingado en su tumbona mientras se pone negro el futuro para los morados de Pablo Iglesias.

Ventoso recuerda cómo se inició Podemos (y también Ciudadanos) y en qué se ha transformado esa formación que venía a regenerar la vida pública española:

Por supuesto. Estoy plenamente convencido de la existencia de los unicornios azules, el Yeti , el agua magnetizada que cura todos los males, los marcianos de Roswell y la Santa Compaña ¡Hasta me creo los datos del doctor Simón! Así que cuando en 2014 surgieron los dos partidos adalides de la « Nueva Política », Podemos y Ciudadanos, di por descontado que estábamos ante el advenimiento de un nuevo tipo de dirigentes, más puros que el hielo profundo del glaciar islandés Vatnajökull y tan anti-corrompibles como una lámina de platino. Las corruptelas –ciertas– del PSOE y PP quedarían superadas, merced a unos jóvenes políticos tan angélicos que casi habría que amarrarlos con un cabo a sus escaños para que no levitasen por el techo del Congreso .

Sobre Iglesias vaticina que sus aspiraciones son las de conservar sus propias prebendas y, a lo sumo, los de su pareja, Irene Montero:

Entre a fondo en lo sucedido el 11 de agosto de 2020, cuando a Unidas Podemos un juez decidió iniciar el proceso para empapelar a varios de sus cargos:

Cloaquilla habemus, Don Pablo. Podemos, flagelo de corruptos, ha sido imputado como partido por presunta «malversación» y «administración desleal». El juez también investiga al tesorero, la gerente y el secretario de comunicación, que se encargaba de las campañas electorales y es asesor íntimo de Querido Líder. Ya tenemos nuestra «caja B», Don Pablo. Ya somos casta pura. En cambio lo que no tenemos es congruencia alguna con lo que predicábamos en la oposición: «Ante la apertura de juicio oral, dimisión. Así de concreto». Se nos han olvidado también aquellas estupendas lecciones magistrales que le arreábamos al viejo Mariano cuando aseguraba que no conocía de primera mano los chanchullos del PP: «Si usted no sabía nada, entonces es que es un perfecto incompetente».