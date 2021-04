Inda se pitorrea de Redondo por su último favor electoral al PP: «Iván, ¿cuánto te paga Ayuso?»

Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, fue el primero en constarlo:

Desde luego el asesor áulico del presidente del Gobierno socialcomunista se ha convertido en un chollo para la jefa del Ejecutivo madrileño y aspirante a repetir poltrona el 4-M.

Iván Redondo, con su falta de destreza, le está haciendo gratis la precampaña a Isabel Díaz Ayuso.

Es más, el gurú monclovita y su cliente, Pedro Sánchez, llevan fortaleciendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el mismo momento en que esta resultó elegida, allá por agosto de 2019.

Eduardo Inda, en su tribuna de este 17 de abril de 2021 en La Razón, se cachondea a espuertas del papelón que está jugando Redondo.

Considera que su estrategia de torpedear a la líder del PP en Madrid solo está sirviendo para que esta no pare de subir en las encuestas.

El también director de Okdiario, con mucha socarronería, lanza esta pertinente cuestión:

Inda recuerda todos los ‘favores’ que el PSOE de Sánchez y Redondo le están haciendo a la dirigente de la madrileña Puerta del Sol.

El primer tropezón fue a cuenta de apartahotel en el que Ayuso tuvo que enclaustrarse tras dar positivo por coronavirus.

Redondo lanzó la idea de que poco menos que la presidenta de Madrid estaba recibiendo un trato de favor por parte del empresario Kike Sarasola al dejarle la habitación por 80 euros al día cuando el coste de mercado era de 210.

Lo que no se tuvo en cuenta, recuerda Inda, fue que:

Los obedientes periodistas de cámara de Redondete no cayeron en la cuenta de que el apartahotel estaba vacío, con lo cual hay que concluir que no sólo no tuvo trato de favor sino que más bien fue Sarasola quien pegó el sablazo a Ayuso.