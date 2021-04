Una producción de Ivan Redondo con Pedro Sánchez de protagonista: ‘Vamos a contar mentiras…tralará’

Estamos en uno de los momentos más críticos de la reciente historia de España, con seis millones de parados, los independentistas catalanes otra vez organizando golpes, los proetarras vascos cada día con más poder, la pandemia de coronavirius iniciando su cuarta ola y dirigentes políticos de relumbrón, como Pablo Iglesias o Iñego Errejon, alentando las algaradas, la ocupación de casas y la violencia.

¿Y a qué dedica el tiempo libre el Gobierno PSOE-Podemos con la que tenemos encima?

Pues a conspirar contra la popular Isabel Díaz Ayuso y a insultar al centroderecha español… que si crispadores, que si traidores…

Y no nos engañemos, lo que el discurso monclovita tacha de crispación es quizá una de las pocas señales de normalidad democrática que nos va quedando en España.

Porque con RTVE ocupada por socialistas y podemitas, las cadenas de televisión atadas por el ronzal de la publicidad institucional y decenas de periodistas alistados en la ‘Brunete Pedrete’, con el señuelo de seguir cobrando peonadas en las tertulias, lo que están haciendo estos días PP y VOX es sólo crítica legítima a los desmanes de un presidente que lleva ya muchos meses convertido en una máquina de mentir, en un enfermo del embuste y el engaño.

Estamos hablando del tipo que juró no pactar con Bildu -“si quiere se lo digo cinco veces o veinte, con Bildu no vamos a pactar”-, que hablaba pestes de los separatistas catalanes -«porque clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición y en consecuencia deberían de ser extraditados los responsables políticos”-, el que dijo que no haría apaños con ERC – “no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas” y repetía como una letanía que con Pablo Iglesias “a ningún lado”, porque no podría conciliar el sueño.

Pues ese mismo es el que, en su afán de hacerse un hueco en la campaña para las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo de 2021, acaba de prometer que para finales del mes de agosto el 70% de la población española estará vacunada.

Como subraya este 8 de abril de 2021 la presidenta de la Comunidad de Madrid, miente Sánchez más que habla: