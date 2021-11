Salvador Sostres: «Isabel Díaz Ayuso molesta porque echó a Pablo Iglesias de La Moncloa y de la política»

Es la política de moda en España.

Isabel Díaz Ayuso arrasa allá donde va. Ya sea en una entrevista en un programa de entretenimiento como ‘El Hormiguero 3.0’ (Antena 3), en una convención regional del PP o en cualquier evento al que sea invitada.

Por ello, tal y como significa este 20 de noviembre de 2021 el periodista Salvador Sostres en ABC, el objetivo de sus rivales, pero también de algunos correligionarios de sigla, es acabar políticamente con ella.

Y es que no soportan ni propios ni extraños que esté triunfando:

El éxito que en América es motivo de respeto, en España se te gira en forma de maledicencia. Lo que en las sociedades civilizadas se debate, en España se tritura, se destruye disparando al corazón de la persona, de su familia y sus amigos. No importa que la munición sea falsa ni que el objetivo a eliminar no haya hecho nada. Importa en qué modo desafía lo establecido, lo desnudos que se sienten los senadores romanos que podían mandar con mover sólo un dedo, comiendo uvas y yaciendo con sus efebos.

Subraya el articulista del diario de Vocento que tener éxito en España acaba siendo premiado con ataques:

Aporta un dato que es esencial, que no se le perdona haber mandado al ostracismo al fundador de Podemos:

E insiste en que dentro de su propio partido no digieren que sea ahora mismo la dirigente de moda:

Éste es el premio, querida presidenta, ésta es la medalla que te esperaba por tu victoria, éste es el tributo con que tus ‘superiores’ te agradecen lo mucho que confían en ti los madrileños y cómo has enseñado a tu partido a conectar con votantes que para la derecha son absolutamente nuevos. No creo que esperaras que llamaran para felicitarte pero tal vez creíste que te dejarían en paz. Ya ves que no.

No gustó que ganaras ni que por ganar pretendas liderar entre perdedores y murcianos. Tu único camino, porque otro no te dejan, es arrasarlos y del modo más brutal e inapelable, y no por ningún gore deseo de venganza, sino más bien porque la vida es tan corta que no merecemos hacernos más daño, y es por piedad que terminamos con el sufrimiento inútil del animalito herido y que ya se ve que no puede continuar.