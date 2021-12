“La gran esperanza blanca”

No hace falta ser un experto politólogo para saber que si en las próximas Elecciones Generales, Isabel Díaz Ayuso encabeza la lista del PP, como aspirante a la Moncloa, Pedro Sánchez tiene los vuelos y los ´alós´ contados.

Y eso lo sabe todo el mundo, empezando por el propio Sánchez, como lo saben también cada uno de los pensionados maquiavelos de vía estrecha, miembros de la mediocre corte de honor de Génova.

La cuestión es que tanto Sánchez, como los pisa moquetas de Génova, saben que su supervivencia política va ligada a que siga Casado como efigie hierática de la oposición. Porque no hay que ser especialmente perspicaz para saber que con una Ayuso candidata y triunfante, a unos y a otros, se les terminó el cuento y la fiesta.

La duda es si Casado lo sabe, o en su ensoñación narcisista, estimulada por EL PAÍS, LA SER y LA SEXTA, de verdad se ha creído que sin él no hay victoria. O no lee los sondeos de opinión, o si los lee, no le importan.

Pero si Casado lo sabe y aún así sigue intentando eliminar a todo aquel que en el PP le pueda hacer sombra, lo único que demuestra es que España y propio partido le importan un pito, amén de que él es un ´bocas´, a imagen y semejanza del actual inquilino de la Moncloa; más bajito y menos listo, aunque igual de ególatra.

También puede ser que simplemente le falte un hervor, que también, pero francamente, tal como están las cosas, ya no queda tiempo para meterlo en la olla; amén de que los experimentos, a estas alturas, mejor en su casa y con gaseosa.

¡Rubalcaba moderado…! ¡Me parto! ¿Pero sabe Casado quién fue Rubalcaba? ¡Vaya lince nos ha tocado!