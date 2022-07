Si el PP aspira a una segunda legislatura tendrá que derogar en la primera muchas leyes de Sánchez

Dando por descontado que después de las próximas elecciones generales gobernará el PP, con o sin apoyo de Vox, si aspira a repetir con Alberto Núñez Feijóo o con Isabel Díaz Ayuso deberá derogar en su primer mandato las dañinas leyes que Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha aprobado durante su quinquenio porque será lo que demanden sus votantes de derecha, centro derecha y centro izquierda (los del PSOE refundado por Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González).

Si Feijóo se centra solo en la desastrosa situación económica heredada y, como hizo Mariano Rajoy Brey, se olvida de los principios y no propugna y consigue del Legislativo devolver al ciudadano todos los organismos independientes y de control al Ejecutivo embargados por Sánchez y derogar las leyes nocivas que empobrecen España y dividen y envilecen la dignidad de sus ciudadanos, Vox arrasará y el tablero político volverá a ser el de la primera república: cantonalismo y caos.

Y entre las primeras a cancelar tendrá que ser una de las últimas del Maligno: la de Memoria Democrática, que consigue empeorar la vitriólica de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero que tanta división y nuevo guerracivilismo ha traído entre españoles.

Hay que ser bellaco para meter a Bildu, heredera de ETA, en las cuadernas de la innecesaria ley de Memoria Democrática y permitir que sea ese partido el que decida quiénes son víctimas del terrorismo. Ellos, los sucesores de los pistoleros del tiro en la nuca y el coche bomba, sentenciando que el pacto constitucional de 1978 y la Transición no existió y que el franquismo no acabó con la muerte del dictador en 1975 sino en 1983, después del gobierno de Carlos Arias Navarro, la aprobación por referéndum (91,81% de votos afirmativos) de la Constitución, los cinco ejecutivos de Adolfo Suárez González, los dos de Leopoldo Calvo Sotelo tras el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 de Tejero-Miláns-Armada y los primeros trece meses del primero de Felipe González. Hay que ser canalla para prorrogar la dictadura de Franco hasta 1983 y convertir a ETA en víctima de los “represores” UCD y PSOE con tal de seguir en el colchón de Moncloa.

A propósito de esta infamia, González ha manifestado su temor a que “Las memorias se conviertan en desmemorias”; Alfonso Guerra ha dicho que “Quien piensa que la Transición acabó en 1983 es uno de los que jaleaban a los asesinos en el País Vasco”; Joaquín Leguina Herrán, que “Quieren cargarse la Transición” y que “Esta ley debe ir a la papelera en cuanto Sánchez deje de ser presidente”; Nicolás Redondo Terreros, que “Nuestra historia democrática no la pueden administrar los que más hicieron por arruinarla”, y José Luis Corcuera Cuesta, que “Me indigna, pero no me sorprende: Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa”. Ninguno votará al PP por fidelidad a su partido, pero se abstendrán para no votar a Sánchez, lo que no harán la mayoría de sus seguidores y antiguos votantes, que se decantarán por el PP avergonzados de Sánchez, su ruindad y sus patrañas.

JORGE DEL CORRALY DIEZ DEL CORRAL