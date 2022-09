¿Dónde está Wally?

En la brillante retransmisión por televisión del funeral de Isabel II, alguno se ha podido quedar bizco buscando entre los miles de rostros, al ´bello´ Sánchez, sin corbata y de ´azulete narciso´. Pero nada de nada; Narciso ´Wally´ no estaba. Por cierto, cuando hablo de ´brillante retrasmisión´ me refiero a las imágenes (supongo que realizadas por la BBC), no a las palabras de los comentaristas de Tve1, con perspectiva ´sanchista´.

Que Pedro Sánchez no haya asistido en Londres al funeral de Isabel II, poniendo como excusa su presencia en Nueva York para asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas, podría causar extrañeza, máxime cuando sí han asistido al funeral, por sí estar invitados, Joe Biden y Jill Biden, presidente y primera dama de Estados Unidos; Alexander Van der Bellen, presidente de Austria; Jacinda Ardern; primera ministra de Nueva Zelanda; Anthony Albanese, primer ministro de Australia; Gitanas Nauseda, presidente de Lituania; Ranil Wickremesinghe, presidente de Sri Lanka; Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania; Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur; Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Andrzej Duda, presidente de Polonia; Sergio Mattarella, presidente de Italia; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Charles Michel, presidente del Consejo Europeo; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Egils Levits, presidente de Letonia; Paula-Mae Weekes, presidenta de Trinidad y Tobago; Mohammad Shtayyeh, primer ministro de Palestina; Sauli Niinisto, presidente de Finlandia; Katalin Novak, presidenta de Hungría; Michael D. Higgins, presidente de Irlanda; Micheal Martin, Taoiseach primer ministro de Irlanda; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica… Lo de extrañeza, lógicamente, es sarcasmo.

Estos son algunos de los 2.000 asistentes al Funeral de Estado de Isabel II, que han ´pasado´ de ir a la Asamblea de la ONU en Nueva York, lo cual hace que nos preguntemos, aparte de Pedro Sánchez, los ujieres y personal de limpieza de la ONU, que personalidades y mandatarios mundiales, han asistido a esa ´importantísima´ Asamblea de las Naciones Unidas… Digo yo que igual se han entretenido poniendo las alfombras y reponiendo de bebidas las neveras.. ¡Patético!

Que Pedro Sánchez no iba a estar en Londres estaba cantado; solo faltaba conocer la excusa que iba a dar… Claro, a no ser que apliquemos el método de ´la navaja de Occam´ : ¿Estaba invitado?