¿Para cuándo la necrofilia?

“Todos los niños, las niñas, les niñes de este país, tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les de la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos, que tienen reconocidos, y que a ustedes no les gusta.”

Irene Montero, ´menistra´ por la gracia de alguien, o de algo…

En determinados individuos, individuas e ´individues´, la pereza y la vaguería dejan de ser taras personales, para convertirse en virtudes sociales. No trabaje tanto, señora ministra.

La Ministra Irene Montero acaba ´aparentemente´ de hacer apología de la pederastia, blanqueando el sexo ´consentido´ entre niños y adultos. Es el siguiente paso en la hoja de ruta de la agenda ideológica de la izquierda.

Empezamos por fomentar la cultura LGTB, a continuación la ideología de género y ´trans´, y ahora es el momento de la pedofilia y pederastia. ¿Qué vendrá después? ¿La necrofilia? ¿Hacerle una ´pajillla´ a la momia del líder?