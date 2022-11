Irene Montero debe dimitir o Pedro Sánchez cesarla de inmediato

El Ministerio de Igualdad presidido por Irene Montero y supervisado por Pedro Sánchez, ha desarrollado una de las leyes más chapuceras que se pueden recordar en la historia de la democracia y del feminismo. Se propusieron defender a las mujeres y lo que han conseguido es defender a los violadores o abusadores sexuales. Cualquiera de las grandes figuras del feminismo si estuviese en vida como Clara Campoamor, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán entre otras, se echarían las manos a la cabeza ante semejante despropósito legal.

La ley del solo sí es sí trajo reducciones de condena e incluso la libertad de un número importante de violadores o abusadores sexuales. Lo que no trajo es la defensa de las mujeres, sólo hace falta ver los testimonios estos días en la prensa desoladores de todas aquellas víctimas que saben que sus abusadores sexuales o violadores van a salir antes de la cárcel o incluso en algunos casos van a obtener la libertad. Sin embargo, los mismos que redactan estas leyes que provocan citadas consecuencias, se permiten el lujo de acusarnos a los demás de machistas cuando por ejemplo defendemos la cadena perpetua para violadores o abusadores sexuales. Es muy simple, o se está con la víctima o con el abusador como decían desde el gobierno, pues con esto que han hecho creo que queda claro de qué lado está cada uno.

Una vez que vienen las consecuencias uno puede escudarse en el argumento de que no lo sabía o no era consciente de que esto podía pasar pero resulta que este gobierno ni en eso puede refugiarse. EL CGPJ como otras asociaciones u órganos de la jurisprudencia española, emitieron informes muy claros y contundentes advirtiendo del fallo de la ley del <<sólo sí es sí>>. Frente a esto el gobierno y muy particularmente Irene Montero, argumentaron que todo era propaganda machista y que los jueces deberían formarse más en feminismo y se lo dice una ministra, que carece de experiencia y formación en el mundo de la justicia. Hay que recordar también que no sólo ha sido el gobierno quién ha defendido esta ley a toda costa pese a la advertencia de la justicia española, la oposición concretamente partidos como Ciudadanos también la apoyaron, que ahora vienen también dando lecciones a la derecha española y criticando. Algunos deberían de mirárselo.

En cualquier empresa privada, la persona que la dirige si elabora un plan que sale mal y que provoca el deterioro de los intereses de sus clientes sería cesada automáticamente si por vergüenza no dimite antes. En política, se necesitan representantes con responsabilidad individual que asuman los errores igual que se apropian de los éxitos, algo que por supuesto la actual ministra de igualdad Irene Montero carece totalmente. Y por este mismo motivo, ahora desde el gobierno pasan la pelota al Tribunal Supremo que no tiene competencias para subsanar los errores de la ley ya que eso corresponde al legislativo y que como mucho unificará doctrina algo que no va a impedir las rebajas en las condenas.

Irene Montero si tiene usted un mínimo de decoro y decencia, salga públicamente pidiendo perdón, diga que se ha equivocado, póngase colorada durante unos minutos y márchese.