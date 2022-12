Pedro Castillo y Pedro Sánchez, Dos Tirano Banderas Hispanoaméricos

Estoy que no duermo, de la preocupación que me produce el rumbo de España, pronto ex España, o varias repúblicas distintas, sin pasado, presente ni futuro.

Me duele España.

¡Quién fuera peruano!

Allí, al menos, han funcionado las Instituciones, y a pesar de ser un país del tercer mundo, su Estado de Derecho se ha opuesto al tirano, enviándole donde tienen que estar los golpistas, a prisión.

Prisión provisional, y sin fianza.

En España, en cambio, los golpistas separatistas, por ejemplo, disfrutarán de todas las libertades posibles, y todo lo que hagan, les saldrá gratis, por mor de la supresión, o reducción ad mínimum, de los delitos de sedición, malversación de caudales públicos, etc.

Se reforma el Código Penal, aprobado por los socialistas, en 1995, y, de facto, se amnistía a los golpistas separatistas, que dieron un golpe de estado en Cataluña.

(A mayor abundamiento, vid. mi libro El Golpe de Estado Catalán, Zaragoza, 2019, a la venta en Amazon).

Pero, da la casualidad, que la Constitución vigente, de 1978, prohíbe los indultos generales y la amnistía…

Pedro Sánchez se pasa por el arco del triunfo el art. 9 de la Constitución:

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Alegalidad, Inseguridad jurídica y arbitrariedad que son el santo y seña del desgobierno actual.

Pedro Castillo dio el golpe de estado en un solo acto, disolviendo el parlamento, estableciendo el toque de queda, y “reorganizando” la justicia, con idea de nombrar “jueces” de su cuerda…, y a Dios gracias, le salió mal la jugada.

El Estado de Derecho, cuyas patas son la división de poderes, supo reaccionar a tiempo, y negarse a acabar su tiranía.

Pero en España no sucede lo mismo.

Pedro Sánchez, igual de malo, o incluso peor, dice que “voy a por todas”, y así es.

Quiere perpetuarse en el poder.

El poder por el poder, sin otro fin que mantenerse en el mando de la nave, camino de ninguna parte, en realidad del precipicio…

Aquí el golpe de estado se está dando a plazos, pero cada vez de forma más rápida, y sin disimulos, mientras el PP se entretiene cambiando su emblema, y quitando la Bandera Nacional de su logo, no se vayan a enfadar los separatistas.

Y conociendo a Feijóo, no me extrañaría nada que la sustituyera por la bandera arcoíris, para que se vea claro que el PP es el partido más guay, y que tragan con todo…

¡Pobre España!

Los que ya tenemos una edad, y vivimos cómodamente, sin grandes problemas, más que los que nos crean estos cenutrios, deberíamos pensar si es esta la España que queremos dejar a nuestros hijos y nietos…

Y actuar en consecuencia, al margen del sistema de partidos, que solo luchan por el reparto del poder, exprimiendo al máximo a los contribuyentes.