‘Se toma una de estas, coge el plátano y se lo pela con la mano’

El estar bautizado y ser un cristiano creyente, no te hace ser mejor persona que un filántropo ateo, pero te puede hacer peor. No se trata solo de creer, sino de cumplir con aquello en lo que crees. La fe sin obras, no solo no es nada, sino que es peor.

Porque, qué pecado es mayor, el de aquel bautizado que conociendo el Evangelio, se dedica a explotar a su prójimo, o el de aquel que no siendo cristiano, ni conociendo el Evangelio, explota a su prójimo porque nadie le ha enseñado lo contrario.

La compasión, la misericordia, el perdón, y el amor al prójimo, no son cualidades exclusivas del cristiano, sino que hay personas que perteneciendo a otras religiones, o siendo agnósticas, o ateas, las practican en su vida diaria, simplemente porque su ´corazón´ les impele a ello.

Pero es el cristianismo y no otra filosofía, la que predica el amor al prójimo, la compasión, la misericordia, el perdón a los enemigos, y el poner la otra mejilla; pero no solo entre cristianos, sino con todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión, o ´descreencias´; mediante el uso de la palabra y no por la fuerza de la espada. Eso es lo que predicó Jesucristo; otra cosa es lo que -en los siglos oscuros- haya hecho el diablo, disfrazado de púrpura y escarlata…, o de blanco.

Y es Jesucristo, del que arranca el cristianismo, el primero en dar público testimonio de la Palabra que predicaba, cuando en su agonía, y clavado en un madero, no solo perdona sino que además disculpa ante Dios a aquellos que tan cruelmente le estaban robando la vida.

El ser cristiano puede parecer duro y poco atractivo, para aquellos que no lo son, o que siéndolo, tan solo lo son de ´boquilla´. Solo aquellos cristianos que han dado un paso adelante, y han cargado con su cruz para seguir a Cristo, saben que no hay dureza, sufrimiento ni sacrificio, en el Amor. Porque el Amor es un bálsamo que todo lo cura; que todo lo puede; que todo lo amansa.

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Mateo, 11: 28-30.

NOTA: Si el actual papa se dedica a predicar sobre Ecología y las bondades del ´catecismo´ de la Agenda 2030, ¿por qué no puede un servidor escribir sobre lo que le venga en gana? Por cierto, por si quedaba alguna duda sobre de qué pie cojea el ´jesuita´ papa Francisco, no tienen más que ver en la prensa del ´Régimen´ los piropos públicos que le ha dedicado el lugarteniente de Su Sanchidad, a Su Santidad.