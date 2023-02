Ya está aquí

Hay que ver cómo nos gustan las plazas de toros, con corridas o sin ellas, con morlacos o grupos musicales, pero asisBr al recinto para vociferar, arengar, cantar o gritar, nos gusta a los levanBnos canBdad ¿verdad?. En Valencia, esa joya arquitectónica de la época de la reina casBza Isabel II, que rememora los anfiteatros romanos, la han llenado hasta la bandera Blas Piñar, el ParBdo Comunista y hasta Mariano Rajoy.

Sólo se le quedó corta a José María Aznar en 1996, que necesitó el Mestalla y sus aledaños para el mayor miBn de la historia de la democracia española -o tempora o mores-. Ahora no llenan ni las salas ni los porches de la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias. Quo vadis PP?

¿Y quiénes echaban de menos una jornada en el coso valenciano? Sí, ellos, los pseudovalencianos que aún no han hecho la digesBón simbólica, los “intelectuales” de aula universitaria con las viejas políBcas de cuatribarrada, de maulets y vocabulario carca. Vuelven con anBguas guerras, rancias historias y batallas, discursos y banderas ajadas.

¡Qué manía Benen los nacionalistas de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, catalanistas y malos valencianos de celebrar las derrotas! El 25 de Abril consBtuye uno de los días más aciagos para el autogobierno, la batalla de Almansa, donde las tropas borbónicas arrasan a las austracistas y acaban con los sueños de unos malos españoles fatalmente alineados con un usurpador. Durante décadas, intentaron en la escuela y en los pocos ayuntamientos que controlaban, susBtuir el 25 de Abril por el 9 de Octubre, paradigma de lo políBcamente incorrecto, victoria contra la morisma, reconquista, crisBanismo y monarquía, algo que a ellos no les agrada ni en letra. Pues nada ¡A vitorear fracasos! A Jaime I sólo lo sacaban a pasear cuando les interesaba.

En unas semanas, la Plaza de Toros de Valencia volverá a ser el centro del catalanismo en nuestra región. Algún día conoceremos por fin, esa costumbre infame de querer socavar el orgullo de pertenencia a un pueblo y querer formar parte de otro distinto. Doctores psiquiatras Bene la Iglesia. La Acció Cultural del País Valencià convoca este homenaje a Valencia. Un gran eufemismo. La bandera de Aragón volverá a inundar las gradas y calles confundiendo a los turistas y viajeros que no sabrán por segundos si están en la Comunidad Valenciana o en Teruel.

Las ridiculeces de esta semana se unen a la peBción de Compromís en el Senado para que S.M. El Rey se disculpe por las fechorías de su antepasado, Felipe V. Esta historia no es nueva, también Alfonso Rus lo solicitó a la Casa Real para poder enderezar el retrato del primer Borbón. Nada que objetar sobre los deseos del pueblo, pero la negaBva va implícita en el nombre de nuestro actual monarca. Su Augusto Padre ya pidió bauBzarle con el nombre del fundador de la Casa Borbón en España, y al final de los 90, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó con la efigie del nieto del Rey Sol, las nuevas 50 pesetas de tamaño minúsculo cabreando a Pujol, el cual se quejó a Aznar de inmediato.

No acaban aquí los despropósitos de estos días de Pascua. Ribó con su nula gesBón, provoca la pérdida de 1.000 millones de inversión hostelera. También olvida la rehabilitación del Cabañal y sus gentes. Todo lo resuelve con un parche estéBco, el de la nomenclatura oficial y única de Valencia: València. De esto ya hablé hace unas semanas adelantándome al ridículo modus operandi de la progresía valenciana. Otros “alcalduchos” buscando un hueco en la prensa, esconden la bandera nacional y enarbolan los trapos de no sé sabe dónde. Sí, señoras y señores, han vuelto para quedarse y si no lo remediamos más tarde que pronto, seremos lo que la mayoría no quiere ser, pero por desidia y desencanto, lo acabaremos siendo.