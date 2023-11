¿Fumata negra?

En términos de neurociencia debemos ser precisos y decir que el cerebro no funciona por partes como una máquina, pero como un todo integrado.

Como un rizoma deleuzeano, cada parte se comunica de algún modo con las otras. Sin embargo hay partes mas activas que otras, cuando hacemos, sentimos, o pensamos de modo particular. Esto viene siendo cada vez mejor documentado principalmente después de la introducción de todas las nuevas técnicas de neuroimagen. Sin caer en reduccionismo, cuando interaccionamos con el mundo natural y social hay dos áreas del cerebro pertinentes para nuestra discusión.

Por un lado, está el llamado sistema límbico, y la amígdala en particular, muy activo cuando pensamos y actuamos emocionalmente. Por ejemplo cuando Djokovic rompe sus raquetas, o cuando tertulianos de signo ideológico opuesto a otro discuten hablando a gritos y al mismo tiempo (y no entendemos nada…).

Y por otro lado, el lóbulo frontal y en especial el córtex prefrontal, llamados “sistema racional”, la ultima parte en evolucionar en homínidos, característica principal de nuestra especie, y encargados, entre muchas otras cosas, de modular la actividad del sistema límbico. Y que, entre otras funciones, sirve de “freno” (por retroacción), al impetuoso, intempestivo, y rápido sistema límbico. La amígdala es importante para iniciar la reacción automática para salvarnos de peligros inminentes y reales.

Pero infelizmente también puede ser activada por miedo a peligros imaginarios (e.g., miedo a la “emergencia climática”, a Vox…). Las personas conocidas como sabias (“wise”, “sages”, sofócratas de Platón) educan, ilustran y usan mejor sus lóbulos frontales para actuar con templanza por uso de la razón.

La amígdala está siempre “engatillada” para disparar. Hasta a personas que consideramos comúnmente muy ponderadas se les puede escapar un impulso límbico. Por ejemplo, un maestro de la razón, como Don Ussía, en su última columna – “El ‘No’ legitima el ‘Sí’”. Estoy seguro que si el gran columnista la lee filtrada por su lóbulo frontal, se dará cuenta del intempestivo non sequitur. Poco después, con la amígdala bien controlada, volvió a ser el sabio de siempre.

¿Adonde voy con todo este relato de neuropolítica? El punto es que vemos y oímos una constante hiperventilación límbica entre los opinadores para que “se haga algo” sobre el “coup en douce” en progreso. Por ejemplo, hay todo tipo de sugerencias sobre las medidas que el Jefe del Estado debe tomar o no tomar (como negarse a firmar documentos del gobierno). ¡Relax! Usen sus lóbulos frontales. S.M. el Rey no debe ni puede hacer nada mientras no pase nada. Y todavía no ha pasado nada. Ninguno de los imaginativos, e inclusive posibles escenarios que se proponen en los medios se ha materializado.

Menos mal que finalmente estamos en la recta final de esta pesadilla de investidura.

Después de entrar por la puerta de atrás de un Congreso de los Diputados completamente blindado (¿y así quiere gobernar por 4 años?), Pisarello propone Sánchez para Presidente del Gobierno y empieza el peor discurso, que yo por lo menos he oído de un candidato a ese puesto. Discurso leído, y al principio como si fuera para algún organismo de la ONU (¿es ahí dónde quiere ir?), cargado de menciones al quijotesco apocalipsis climático. Después como una sandía (verde por fuera y roja por dentro…), como los pins de las y los de Sumar.

Seguido de una larga eulogia a la democracia como hacen todos los neocomunistas de hoy (¿si le gusta tanto, porque le tiene tanto miedo a elecciones?), y venga el permanente raca raca de la derecha y la ultraderecha (a ver si pone miedo en los cuerpos amigdalinos del personal), y terminó con las usuales promesas populistas con auto-elogios a todo lo que dice que hizo, hace o hará. No sé para qué quiere tanto gobernar la jaula de grillos que le va a tocar. ¿4 años?, no creo.

No tenia muy buena cara. Envejecido, con arrugas marcadas, y ojeras. No es más aquél Sánchez del episodio de Planeta Calleja del 2014. Parecería como si la sombra de Jung lo hubiera poseído. Aceptar esa realidad podría ayudarlo.

Mientras tanto, en el “situation room” de una bella mansión rústica de algún lugar de La Mancha, donde muchos “golpes de alquimia política” se han cocinado y comido (con comensales tan conspicuos en situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos, los de siempre: Zapatero, Bono, Garcia-Page y otros tantos de los cuales ni me quiero acordar, ¿que se estará guisando?

Anteriormente he sugerido que si hubiera elecciones pronto, Zapatero sacaría a Sánchez, por amortizado. Y que si usara su estrategia usual, pondría una mujer de candidata. Calviño sería la natural si no le dan el cargo de ese banco “jugoso”. Además tendría la bendición de Guerra (por su padre).

Si tiene que poner a otra, sería quizá Susana Díaz, que está en la fila hace rato (porque Sánchez le comió la tostada) y para aumentar los votos en Andalucía, además ya era su candidata antes. Ahora, observando los acontecimientos mas recientes, sugiero que García-Page debe estar alto en la lista de candidatos si pudiera ser el salvador provocando una investidura fallida de Sánchez. Acordémonos que ya fue el favorito de ZP…

Sea quien sea el candidato del Frente Popular 2.0 (seguro que todos los rojos van en bloque para maximizar escaños), los constitucionalistas deben hacer lo mismo de su parte con un bloque (¿Unidos por España?), como ya lo ha propuesto Alfonso Rojo, usando su córtex prefrontal y la Realpolitik…