Alfonso Rojo: “¿Quieren saber por que sólo crece VOX en las encuestas?”

Seguro que todos ustedes han reparado en lo mismo que yo: Desde hace tres meses, todas las encuestas serias coinciden en un detalle: sube VOX.

No sólo crece el partido de Abascal, sino que es el único que lo hace.

El PSOE de la corrupción y los apaños de Begoña baja, el Sumar de la teñida Yolanda, el antitaurino Urtasun y metemano Errejón se confirma como un bluf y el PP de los complejos está estancado

Solo un partido capitaliza la inoperancia de los políticos frente al desastre de la DANA, las mangancias de los parientes de Sánchez, la ignominia de la ‘okupación, el encarecimiento de la vida y otros desafueros.

Y sin hacer o proponer gran cosa; limitándose a mantener el gesto alegre y firme el ademán.

VOX pasó de un 10% antes de la DANA a un 14% después y en lo que va de 2025, que es apenas un mes, ha consolidado su avance hasta situarse en el 16%.

Ha disipado la amenaza de Alvise, ayudado por las torpezas del ‘Ardilla mayor’, y según los expertos se sitúa ya por encima de los 40 diputados, lo que le llevaría al Gobierno, como complemento imprescindible y espuela del PP, se hoy se celebrasen elecciones generales.

Debo confesar que me equivoque.

Cuando el 11 de julio de 2024 salieron de los cinco gobiernos regionales donde estaban, pintando bastante poco por cierto, afirmé rotundo que era un error y que perderían presencia, influencia y acceso a los medios de comunicación.

No ha sido así.

Aquella maniobra, decidida por el propio Abascal para disgusto de buena parte de los suyos, les ha salido perfecta y ha reforzado la imagen de que son leales a sus convicciones y actúan en consecuencia.

Justo lo contrario de los que muchos achacamos al PP, que después de muchos aspavientos ha terminado apoyando el decreto ‘minibús’ de Sánchez, en el que se regala un palacete parisino a los inmorales meapilas del PNV.

A pesar de que los votos de los populares no son necesarios para que salga adelante el engendro del marido de Begoña, Feijóo ha pasado del NO al SI alegando que no le va a regalar al PSOE “el titular de que nos oponemos a las pensiones”.

Tiene sentido preocuparse por el voto de los jubilados, que son la friolera de 9 millones, pero creo que en Feijóo y el sector ‘blando’ de la dirección del PP ha pesado mucho más el miedo a lo que digan la sectaria Intxaurrondo, el sanchista Fortes, los majaderos de la Cadena SER, los chupatintas de El País y el resto de pesebreros de la ‘Brunete Pedrete’, que lo que opinemos sus electores potenciales.

Allá ellos, pero unir pensiones y palacetes en un decreto es una coña y lo que tendría que haberle dicho Feijóo a Sánhez es que se metiera el decreto ‘minibús’ donde le quepa y se apañe con los votos del golpista Puigdemont, delincuente prófugo de la Justicia.