Cuando la democracia derrote a Sánchez se necesitará un cordón sanitario

Cuando los votos de unas elecciones generales (o su inhabilitación por sentencia judicial firme) impidan que Pedro Sánchez Pérez-Castejón vuelva a gobernar con la suma mayoritaria de grupos parlamentarios independentistas, nacionalistas, populistas y filo terroristas, el Estado social y democrático de derecho tendrá que tomar cartas en el asunto para fortalecerse y evitar que otro autócrata pueda apropiarse de las instituciones desde la presidencia del Consejo de Ministros.

Además de cerrar el Título VIII de la Constitución, cambiar la ley electoral para ilegalizar partidos que tengan como objetivo la destrucción de España, propugnen el separatismo y amparen el terrorismo, habrá que fortalecer la cohesión territorial, la Constitución y cuantas leyes y normas sean necesarias para que otro mitómano no haga lo mismo. Además habrá que construir un cinturón sanitario (cinturón sanitario, no cuerda de presos) en torno a las docenas de miembros de la banda de asalto al poder del déspota que han portado la antorcha de los despropósitos, permitido la actual situación y sobre los que la Justicia no haya podido actuar por falta de pruebas o denuncias, o por sentencias que luego ha revocado el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido y otros secuaces de Sánchez, actuando ilegalmente de tribunal de casación.

En la lista, que usted, lector, puede ampliar en función de su conocimiento y pruebas, deben estar, a mi juicio:

José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Cándido Conde-Pumpido Touron, Álvaro García Ortiz, Juan Carlos Campo Moreno, Concepción Espejel Jorquera, José Luis Ábalos Meco, José Félix Tezanos Tortajada, Óscar López Águeda, Óscar Puente Santiago, Santos Cerdán León, María Jesús Montero Cuadrado, Fernando Grande-Marlaska Gómez, Concepción Cascajosa Virino, Cani Fernández Vicién, Francina Armengol Socias, Francisco Martín Aguirre, Pilar Alegría Continente, Carmen Calvo Poyato, Félix Bolaños García, Pachi López Álvarez, José Manuel Albares Bueno, Laura Díez Bueso, Francisco Martín Aguirre, Fernando Galindo Elola-Olaso, Josep Oughourlian, Javier de Paz Mancho, Teresa Ribera Rodríguez, Nadia Calviño Santamaria, Diego Rubio Rodríguez, Antonio Hernando Vera, Rafael Simancas Simancas, José Manuel Rodríguez Uribes, Marc Murtra i Millar, Cristina Álvarez, Pilar Rodríguez Fernández, Koldo García Izaguirre, Isabel Rodríguez García, Pilar Sánchez Acera, Cristina Álvarez. Angélica Rubio Cerezales,…

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL C ORRAL