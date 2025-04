No voy a poner la X a favor de la Iglesia Católica

Y de verdad que lo siento, pero a grandes males, grandes remedios.

Los motivos…? Muchos y variados, pero especialmente los siguientes:

El cierre de los templos e iglesias durante el Covid, dejando a los católicos a la intemperie, cuando más necesitábamos la ayuda espiritual de los sacerdotes.

(Aunque en honor a la verdad, hay que reconocer que las culpas fueron compartidas con el régimen sanchista, que dictó una serie de normas más propias de los comunistas de Nicaragua, Cuba, Venezuela…, que otra cosa).

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la traición al Valle de los Caídos, a la Abadía Benedictina que tan callada y abnegadamente lo han atendido durante décadas, y al pacto siniestro con el sanchismo, para profanar el lugar.

Y, es muy posible que dinamitando los brazos de la gigantesca Cruz, de forma que quede en forma de obelisco masónico…

Como ustedes comprenderán, todo tiene un principio y un final, y una Iglesia que está completamente desnortada, que “trabaja” en contra de la iglesia de Jesucristo, y que abandona a sus fieles, merece que los católicos les pongamos ante el espejo de sus propias contradicciones.

Los señores Obispos españoles piensan que pactando con el diablo, es decir, con el gobierno actual, podrán seguir viviendo cómodamente en sus Palacios, no pagando impuestos por sus inmensas propiedades, cobrando la X de la declaración de la renta de los fieles y los conciertos por los colegios concertados, pero va a ser que no.

No son conscientes, o fingen no serlo, que pronto serán ellos el enemigo público número 1, pues los regímenes comunistas, como el de Daniel Ortega, o Pedro Sánchez, siempre le echan la culpa a un tercero de todo lo malo que suceda, como el adolescente que no tiene nunca la culpa de nada, y es el profesor el que le tiene manía, o sus padres, hermanos, etc.

¡Qué razón tenía San Pablo VI cuando decía que el humo de Satanás estaba entrando en el Vaticano!

Está ya dominando la Institución que, poco a poco, van a acabar reduciendo a cenizas.

Antes, la Iglesia Católica tenía poder; después, influencia, como sucede en la actualidad, al menos en España.

Pero dentro de unos pocos años, ni lo uno ni lo otro.

Mientras tanto el Islam, sigue creciendo y a pasos agigantados: más de mil quinientos millones de creyentes, mientras que los católicos no llegamos ni a novecientos…

En fin, si me equivoco, ruego recen por mí, porque la intención es buena, y escribo en conciencia, como siempre.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor