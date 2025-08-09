¿Qué es el Islam? ¿Es el Islam el totalitarismo liberticida del siglo XXI?

El islam es mucho más que una religión: constituye un sistema totalizador –religioso, jurídico, político, social y cultural– que desde sus orígenes busca regir la totalidad de la vida humana, con vocación universal y profunda influencia global. En la actualidad, esta realidad plantea retos críticos especialmente para Europa y Occidente, para la civilización judeocristiana, grecolatina… que requieren un entendimiento riguroso, sin mitos, prejuicios o buenismos que ocultan dimensiones esenciales.

Este texto tiene la pretensión de integrar historia, doctrina, dinámica social, política, demografía y debates actuales, siguiendo una mirada analítica y documentada que facilite un debate serio y fundamentado.

Orígenes históricos, desmontando del mito buenista de Al-Ándalus

En el 711 d.C., fuerzas del califato omeya conquistaron la península Ibérica bajo comandancia de Táriq ibn Ziyad y Musa ibn Nusayr. Su dominio, denominado Al-Ándalus (el país de los vándalos), impuso una estructura cien por cien política y religiosa que subordinó a las mayorías cristianas y judías a la condición legal de “dhimmíes”, evidentemente un sistema de apartheid en el que los crisitianos y judíos eran ciudadanos de segunda categoría, sin apenas derechos y múltiples obligaciones, de las que estaban exentos los musulmanes:

Obligados al pago de tributos específicos (jizya), con graves limitaciones jurídicas y sociales.

Sujetos a discriminación y represión, incluso cuando la resistencia era pacífica.

Los relatos históricos auténticos (Crónica Mozárabe de 754 y otros) muestran episodios claros de violencia y exclusión institucionalizada.

El ideal romántico y políticamente conveniente de “convivencia pacífica” y armoniosa entre las “tres religiones” es un mito reciente de expansión “buenista” sin base objetiva ni documental seria.

El profesor Rafael Sánchez Saus y otros historiadores alertan de que perpetuar estos embustes amenaza la conciencia histórica cristiana y occidental.

Islam: religión totalizadora, normatividad integrada y comunidad global

El islam se basa en la sumisión incondicional a la voluntad de Alá, revelada en el Corán y seguida por la umma (comunidad islámica), que abarca elementos espirituales, legales, sociales, económicos y políticos en un solo sistema indivisible:

Los cinco pilares del islam (declaración de fe, oración, ayuno, limosna y peregrinaje) reflejan no solo actos cultuales sino una estructura social y civil integral.

La sharía es ley divina que regula toda la vida humana: derecho familiar, penal, económico, político y moral.

La comunidad musulmana actúa como un cuerpo único con fuerte identidad colectiva.

Esta concepción dificulta la adopción de normativas, formas de vida y costumbres liberales o seculares, pues la religión y la ley están fusionadas.

Religión y política: la persistente teocracia y ausencia de secularización

En contraste con el cristianismo europeo –que desde la Ilustración instauró la secularización y libertad religiosa–, muchas sociedades islámicas mantienen modelos teocráticos:

Países como Arabia Saudí, Irán, Pakistán y Afganistán consideran la sharía como base irrebatible de su legislación, con severas penalizaciones para apostatas, blasfemos y disidentes.

El poder religioso no solo legitima sino que controla directamente el poder político.

La libertad individual en asuntos de creencia, pensamiento y expresión está restringida o anulada.

Una abrumadora mayoría de quienes viven en países musulmanes creen que su única ley debería ser la islámica, la Sharia.