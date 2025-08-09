¿Qué es el Islam? ¿Es el Islam el totalitarismo liberticida del siglo XXI?

El islam es mucho más que una religión: constituye un sistema totalizador –religioso, jurídico, político, social y cultural– que desde sus orígenes busca regir la totalidad de la vida humana, con vocación universal y profunda influencia global. En la actualidad, esta realidad plantea retos críticos especialmente para Europa y Occidente, para la civilización judeocristiana, grecolatina… que requieren un entendimiento riguroso, sin mitos, prejuicios o buenismos que ocultan dimensiones esenciales.
Este texto tiene la pretensión de integrar historia, doctrina, dinámica social, política, demografía y debates actuales, siguiendo una mirada analítica y documentada que facilite un debate serio y fundamentado.
Orígenes históricos, desmontando del mito buenista de Al-Ándalus
En el 711 d.C., fuerzas del califato omeya conquistaron la península Ibérica bajo comandancia de Táriq ibn Ziyad y Musa ibn Nusayr. Su dominio, denominado Al-Ándalus (el país de los vándalos), impuso una estructura cien por cien política y religiosa que subordinó a las mayorías cristianas y judías a la condición legal de “dhimmíes”, evidentemente un sistema de apartheid en el que los crisitianos y judíos eran ciudadanos de segunda categoría, sin apenas derechos y múltiples obligaciones, de las que estaban exentos los musulmanes:
- Obligados al pago de tributos específicos (jizya), con graves limitaciones jurídicas y sociales.
- Sujetos a discriminación y represión, incluso cuando la resistencia era pacífica.
- Los relatos históricos auténticos (Crónica Mozárabe de 754 y otros) muestran episodios claros de violencia y exclusión institucionalizada.
- El ideal romántico y políticamente conveniente de “convivencia pacífica” y armoniosa entre las “tres religiones” es un mito reciente de expansión “buenista” sin base objetiva ni documental seria.
El profesor Rafael Sánchez Saus y otros historiadores alertan de que perpetuar estos embustes amenaza la conciencia histórica cristiana y occidental.
Islam: religión totalizadora, normatividad integrada y comunidad global
El islam se basa en la sumisión incondicional a la voluntad de Alá, revelada en el Corán y seguida por la umma (comunidad islámica), que abarca elementos espirituales, legales, sociales, económicos y políticos en un solo sistema indivisible:
- Los cinco pilares del islam (declaración de fe, oración, ayuno, limosna y peregrinaje) reflejan no solo actos cultuales sino una estructura social y civil integral.
- La sharía es ley divina que regula toda la vida humana: derecho familiar, penal, económico, político y moral.
- La comunidad musulmana actúa como un cuerpo único con fuerte identidad colectiva.
Esta concepción dificulta la adopción de normativas, formas de vida y costumbres liberales o seculares, pues la religión y la ley están fusionadas.
Religión y política: la persistente teocracia y ausencia de secularización
En contraste con el cristianismo europeo –que desde la Ilustración instauró la secularización y libertad religiosa–, muchas sociedades islámicas mantienen modelos teocráticos:
- Países como Arabia Saudí, Irán, Pakistán y Afganistán consideran la sharía como base irrebatible de su legislación, con severas penalizaciones para apostatas, blasfemos y disidentes.
- El poder religioso no solo legitima sino que controla directamente el poder político.
- La libertad individual en asuntos de creencia, pensamiento y expresión está restringida o anulada.
Una abrumadora mayoría de quienes viven en países musulmanes creen que su única ley debería ser la islámica, la Sharia.
Este modelo presenta conflictos intrínsecos con las sociedades democráticas y plurales.
Yihad, violencia y expansión: historia y realidades actuales
La yihad, entendida como “esfuerzo” para defender o expandir la fe islámica, incluye dimensiones espirituales y la legítima violencia para preservar o extender el islam:
- El Corán contiene versículos que instan a la tolerancia al mismo tiempo que a la lucha armada contra los que rechazan la fe islámica.
- Históricamente, la yihad se acompaña mediante conquistas militares y establecimiento del estatuto de “dhimmí” para minorías no musulmanas.
- En la actualidad, grupos yihadistas como Al Qaeda, ISIS y los talibanes justifican sus acciones violentas basados en estas doctrinas y son una amenaza vigente, aunque no representan a todos los musulmanes.
Musulmanes “moderados”: definición estricta y realidad sociopolítica
Para ser considerados moderados, los musulmanes deben:
- Aceptar sin reservas el derecho absoluto a la libertad religiosa, incluyendo apostasía, crítica y discrepancia.
- Condenar sin ambages todo uso de violencia y prohibiciones legales inspiradas por la religión.
Encuestas recogidas por el Pew Research Center indican que son numerosos los países con mayoría musulmana, de forma abrumadora, favorables a la sharía como única ley y sanciones para “herejes” o “blasfemos”. Estos países mantienen leyes penales restrictivas y castigos severos.
Por ello, los musulmanes que cumplen estos criterios son una minoría con escasa influencia global real, aunque su voz se amplifica en los países occidentales. El uso del término “islamofobia” ha silenciado muchas críticas legítimas a esta realidad.
Derechos de la mujer y machismo en el Islam
En numerosos países musulmanes, la mujer se enfrenta a:
- Obligaciones legales y sociales tales como el uso obligatorio del velo, segregación, limitaciones en educación, movilidad y autonomía legal.
- Violencia y persecución por desafiar normas religiosas.
- En Europa, el multiculturalismo muchas veces relativiza o acepta estas prácticas, como el uso del burkini o politicas de segregación escolar promovidas por el “pin parental”.
- La lucha por la igualdad real y derechos de las mujeres exige combatir estas prácticas sin relativismos ni indulgencias culturales.
Estrategias y fases de expansión del islamismo en Occidente
Los analistas identifican tres fases respecto de cómo actúa el Islam para expandirse:
1- Fase primera: cuando los musulmanes son débiles, poco numerosos, proclaman la paz, la tolerancia, hacia fuera, nunca hacia dentro. Practican Taqyya (acto de disimular las creencias religiosas propias cuando uno teme por su vida, por las vidas de sus familiares o por la preservación de la fe. Se usa más a menudo en tiempos de persecución o peligro por parte de los musulmanes) y se preparan para la siguiente fase, en privado y de forma clandestina. Demandan un estatus de “víctimas” y reclaman privilegios, trato de favor para el Islam.
2- Fase segunda: cuando los musulmanes son lo suficientemente fuertes para luchar, pero no lo bastante para vencer y someter a quienes ellos consideran “infieles”, utilizan el terrorismo, eliminan a los críticos y buscan escusas para atacar a otros grupos de musulmanes.
3- Fase tercera: cuando los musulmanes se convierten en mayoría someten violentamente a todos los no musulmanes, intentan expandir su dominio político, y expulsan a los no creyentes del territorio que éstos ocupaban antes de que ellos llegaran.Los musulmanes siempre han utilizado este patrón de conducta, siempre han actuado así desde que Mahoma creó el Islam hace 1400 años.
Este patrón ha sido el más frecuente históricamente y se sigue utilizando en la actualidad.
Europa ante el suicidio colectivo: multiculturalismo e inmigración masiva musulmana
Europa ha implantado políticas multiculturales que:
- Han generado aislamiento social, guetos y reforzamiento de identidades excluyentes.
- Han permitido un ingreso masivo de comunidades musulmanas con fuertes tasas demográficas y, en muchos casos, sin verdadera voluntad de integración ni aceptación de valores occidentales.
- Muchas, la gran mayoría de comunidades musulmanas mantienen una visión hostil del Occidente cristiano, percibiéndolo como decadente y corrupto, aspirando a una “reconquista” cultural y política islámica.
- Esta situación es identificada por analistas como una “invasión silenciosa” que amenaza la continuidad cultural europea.
La advertencia demográfica de Muamar El Gadafi
En 2011, Gadafi alertó:
- Europa acabará siendo conquistada “sin disparar un solo tiro”, por el crecimiento demográfico musulmán –el “vientre de sus mujeres”– frente a la baja natalidad europea.
- Actualmente, la población musulmana europea es superior a los 50 millones, y en algunos barrios el 45% de los jóvenes son musulmanes.
- Las tasas de natalidad en comunitarias musulmanas triplican o más la media europea.
- Este fenómeno puede transformar radicalmente la estructura sociocultural y política europea en las próximas décadas.
Manipulación del debate con la etiqueta “islamofobia”
La palabra “islamofobia” se ha convertido en recurso para:
- Descalificar y silenciar críticas fundadas a aspectos del islam político o social.
- Imponer un tabú que dificulta la discusión pública rigurosa y amplia sobre temas sensibles.
- Generar un clima donde cuestionar la inmigración, el islamismo o la legislación religiosa se confunda con racismo injustificado.
Este fenómeno obstaculiza un debate necesario y saludable en las sociedades occidentales.
Contextualización histórica: cristianismo, Ilustración y secularización
- El cristianismo tuvo períodos de violencia (Inquisición, Cruzadas), persecución y teocracia absoluta.
- La Ilustración y el Renacimiento impulsaron la secuenciación Estado-Iglesia, libertad de conciencia y liberalismo moderno.
- Hoy, el cristianismo mayoritario defiende plenamente el pluralismo, la libertad religiosa y la autonomía.
- El islam mayoritario no ha vivido esta transición en la misma medida, predominando formas teocráticas y la ausencia de tolerancia plena a la disidencia.
Economía ética y justicia social en el islam
- Se prohíbe la usura, se fomenta la caridad obligatoria (zakat) y una regulación rígida de la redistribución.
- Estas normas integran economía, ética y religión en una única estructura normativa.
Islamismo político como totalitarismo liberticida del siglo XXI y sus alianzas estratégicas
El islamismo político:
- Es un proyecto totalitario que busca establecer una moral universal y sistema de gobierno único.
- Impone “su verdad” desde una supuesta bondad trascendente y absoluta, sacrificando libertades y pluralidad.
- Controla la vida pública y privada bajo un inapelable marco normativo legal y social.
- Ha encontrado aliados en sectores marxistas por el principio “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, compartiendo el antijudaísmo y el rechazo al Estado de Israel.
- Estas alianzas, aunque paradójicas, consolidan frentes de desafío común a la forma de vida y a la civilización occidental.
Propuestas y desafíos para Europa y Occidente
- Europa debe afrontar su identidad de legado judeocristiano y estado laico, defendiendo derechos individuales y valores democráticos sin complejos.
- Es imprescindible establecer políticas migratorias rigurosas, controles de integración y rechazo frontal a imposiciones legales o sociales incompatibles.
- La lucha contra el fanatismo debe ser sistemática y protectora de derechos universales.
- Debe ser desmontada la censura política de la “islamofobia” reconociendo los debates críticos como derechos ciudadanos.
- El diálogo intercultural debe basarse en el conocimiento profundo, rigor y respeto, sin ingenuidades ni demonización.
Conclusión
El islam, en todas sus dimensiones y complejidades, es un fenómeno histórico y contemporáneo cuyo estudio riguroso es esencial para afrontar los desafíos del siglo XXI en sociedades libres. La superación de mitos, el reconocimiento de tensiones reales, y la defensa fuerte de la libertad y la identidad serán las claves para una convivencia posible y respetuosa que preserve los principios fundamentales.
Apéndice: Extractos fundamentales del Corán y textos islámicos
Corán
- Sura 112 (Al-Ikhlas): Monoteísmo absoluto y singularidad de Alá.
- Sura 9:5: Mandato de combatir a los idólatras tras periodo de meses sagrados.
- Sura 8:39: Lucha para que la religión prevalezca completamente.
- Sura 4:89: Mandato contra apóstatas (interpretación tradicional).
Hadices y doctrinas
- Hadiz Bukhari (6929): Pena para apóstatas.
- Sayyid Qutb – Milestones: Islam como único poder legítimo y demolición de sistemas ajenos.
- Ibn Taymiyya: Yihad, obligación colectiva para defender y expandir la comunidad islámica.
Bibliografía recomendada
- Patricia Crone y Michael Cook, Hagarism (1977).
- W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (1956).
- Rafael Sánchez Saus, Al-Ándalus y la Cruz (Stella Maris, 2025).
- Pew Research Center, informes sobre percepción islámica y legislación.
- Human Rights Watch y Amnesty International, informes.
- Sayyid Qutb, Milestones.
- Ibn Taymiyya, Majmu‘ al-Fatawa.