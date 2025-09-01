Rafael López Charques: «Al ruedo»

Ya que se han acabado las vacaciones, esperamos que nuestros políticos hayan disfrutado de las mismas, aunque en la mayor parte de los casos inmerecidamente. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestro inigualable “cum fraude”, aunque lo más doloroso es lo que nos ha costado a los ciudadanos su relax.

Los españolitos debemos prepararnos para lo que nos espera. Como han estado la mayor parte de este tiempo sin molestar a nadie, no por no hacerlo, sino porque tenían que aprovechar su bien ganado descanso, pero ahora que tienen que volver al ruedo volverán a las andadas y nosotros a aguantar.

Para comenzar, el investigado Fiscal General del Estado acompañará al Rey, en el Consejo General del Poder Judicial, en el acto de apertura del año judicial. Nosotros alo consideramos ofensivo no solo pare el Jefe del Estado, sino también para todos los españoles.

¿Qué va a decir!?, ¿qué seamos todos como él? Eso sería invitarnos a delinquir para que tuviesen que investigarnos. ¿Qué es totalmente inocente? Hasta ahora no lo ha demostrado, y según parece hay dudas muy razonables sobre su actuación. Lo que la mayoría creemos que debería hacer, hasta que se aclaren las cosas es dimitir, pero no lo hará.

Como de costumbre “cum fraude” se desvive por agradar a los separatistas. Está, y continuará, negociando con los citados la gestión de los aeropuertos catalanes. No dudamos en que quedará la cosa. ¿Alguien sí? Creemos que no, porque tendría que ser demasiado inocente.

Como siguen con su costumbre de distraernos, entretenernos, (todo vale con tal de que no pensemos en lo que hacen), no se les ha ocurrido mejor cosa, en este caso al alcalde sociata de la Ciudad Condal, que expandir formalmente su territorio, pues dos ciudades del oriente próximo se convertirán en el distrito onceavo de la ciudad. Si, como lo leen. Menos mal que no ha elegido un territorio español y también lo incorpora, aunque por el camino que vamos todo puede ocurrir. No duden que tratándose de quienes se tratan, “cum fraude” callaría.

Para agradar a quienes lo tienen a sus órdenes, el previsto pleno del Congreso de septiembre se suspenderá, para que los separatistas catalanes puedan celebrar tranquilamente su día. Es decir, toda la nación a las órdenes, mejor dicho, al capricho de una parte.

Lo cierto es que a “cum fraude” le viene personalmente bien, pues así evita que el día que tiene que declarar su señora en el juzgado esté en sesión el Congreso, lo que podría dar lugar a manifestaciones en el mismo.

Para gobernarnos más eficientemente, el desgobierno ha creado veintiséis comisiones interministeriales y comisionados especiales. ¿para qué? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Suponemos que será o bien para liarnos más o para meter a más amiguetes que vivan a costa nuestra.

Siguiendo con su política, mejor dicho, no política, “cum fraude” creará una comisión interministerial con el teórico fin de potenciar el plan del Estado de lucha contra la corrupción. ¡Qué bonito queda!, ¡nos parece muy bien! Sin embrago creemos que no es necesario, con tal de echar de su lado a unos cuantos cuyos nombres están resonando todos los días, problema casi solucionado. Decimos casi, porque el suyo también está en boca de todos. Hasta cuando se va de vacaciones al extranjero, a costa nuestra, lo siguen para llamárselo.

Si queridos compatriotas, la vuelta al ruedo va a ser, según todos los indicios, de las que hacen época. Procuremos y hagamos todo lo posible para que sea la última. Los españoles nos merecemos un gobierno serio, no una turba de aprovechados que van a lo suyo.