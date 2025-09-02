Manuel del Rosal García: «Una niña de 14 años ha sido violada por un marroquí de 17 años frente a un centro de acogida de menores en Hortaleza»

He buceado en las noticias que cubren esta brutal violación – una más – cometida por un mena. Ni una sola palabra sobre responsabilidad en ninguno de los medios que se hacen eco de ella. Pero alguien o algunos tienen que asumir responsabilidades, tienen que responder desde sus cargos gubernamentales ante estos hechos que no son puntuales, sino con los que nos desayunamos todos los días.

¿Tiene responsabilidad este gobierno? Por supuesto. Y dentro de los miembros de este gobierno hay dos cargos que son más responsables que otros; me refiero al presidente del gobierno señor Sánchez y al ministro Marlaska. Sánchez es el presidente que se supone debe velar por la seguridad de todos los españoles, sobre todo de los más vulnerable, como son nuestros niños; Marlaska debe gestionar y dirigir esa protección a través de la ley y de las fuerzas de seguridad-

Me pregunto si Pedro y Marlaska tienen el bagaje suficiente de gallardía y valentía para asumir su responsabilidad, sobre todo cuando Pedro y Marlaska son la cabeza visible de la defensa a ultranza de la mujer, del feminismo; amén de ser al unísono los responsables de la implementación e implantación de una ley de inmigración demencial y funesta que nada aporta y mucho destruye-

Tiene 14 años y un menor marroquí de 17 años le ha robado de forma violenta su inocencia, su vida y, puede, que su futuro. Creo afirmar sin temor a equivocarme que el presidente de gobierno señor Sánchez que se autoproclama defensor de la mujer hasta la médula y el ministro Marlaska, responsable de nuestra seguridad, deben ser responsables en la medida que sus cargos le obligan a presidir y gestionar la seguridad de sus gobernados. No quiero entrar en lo moral, mejor dicho, en la miseria moral que significa anteponer intereses políticos y mercadeo de votos a la seguridad de los ciudadanos, sobre todo en la seguridad de nuestros inocentes niños.

Hay más responsables y estos son los barcos como el Open Arms, los traficantes de los modernos esclavos inmigrantes, los organismos y ONG que viven de ese tráfico de personas, de los que, desde sus cargos en España y en Europa miran hacia otro lado cada vez que el cuerpo y el alma de una niña inocente son mancillados por la brutalidad de un energúmeno que solo ve en la mujer un objeto de uso, de perverso uso para satisfacer sus lujuriosos instintos. No me olvido de quienes mercadean con los votos en una miseria moral repugnante y de quienes pagan ese mercadeo tan solo por mantenerse en el poder. Todos ellos, todos los que por comisión o por omisión han violado la seguridad esa niña, de esas niñas, de esas mujeres, son responsables del daño físico y psicológico que van a arrastrar durante toda su vida.

He buceado en la noticia de la violación de esa niña de 14 años que aparece en todos los medios de comunicación. Ni en uno solo la palabra responsabilidad es mencionada. Y aquí una pregunta: ¿son también los medios de comunicación responsables por su silencio en unos casos y su justificación en otros responsables de la violación física y psicológica de una niña inocente de 14 años? Yo lo afirmo rotundamente: Al igual que los estamentos políticos, gubernamentales, ONG y demás entidades y personas que viven y se enriquecen del tráfico de personas, son responsables. TODOS SON RESPONSABLES