Desde la otra cara del espejo

Al final, tan solo somos seres; espíritus inconscientes encerrados en cuerpos humanos

Nos pasamos la vida aguardando un momento, o un mañana; el esperado café; la visita que se vaya; la carrera del domingo; la película del fin de semana…

O tal vez, por qué no, unos ojos que nos miren…

Tan solo una mirada y, con ella, el comienzo de una aventura imaginaria; el principio de un cuento.

Ilusiones artificiales y programadas que nos empujen adelante, a vivir, a luchar, a soñar, inmersos en un agridulce vaivén de emociones, éxitos y fracasos, desengaños y esperanzas; sueños frustrados, de tontos inmaculados.

Al final, tan solo somos seres; espíritus inconscientes encerrados en cuerpos humanos, en una irrealidad latente que nos ciega y engaña, mientras llega el día en que del hueco repetir de las palabras, nazca un desgarrador sonido gutural, que ya no dirá nada, mientras la luz se apaga y, tú, sin saber por qué, dices lo siento.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

