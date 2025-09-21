Toda una filosofía de vida

Echar raíces o volar

Trasmitida de padres a hijos

Antonio Gil-Terrón Puchades
Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
Madurar; sentar cabeza; echar raíces, reproducirse y prosperar. Ese ha sido el sino del ser humano desde su aparición en el Mundo.

Toda gira alrededor de ´echar raíces´, porque sin ellas no puede haber crecimiento y fruto.

Sin embargo, son precisamente esas raíces que nos atan al mundo material, las que nos impiden volar.

Madurar; sentar cabeza; echar raíces y prosperar.

Toda una filosofía de vida, trasmitida de padres a hijos, que no han añadido valor añadido alguno al crecimiento espiritual del hombre.

Jesucristo no echó raíces; simplemente voló y nos enseñó a volar más allá de la muerte, hasta ese Cielo lejano al que los apegados a los placeres y riquezas de la Tierra, no sabrán llegar.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

