La Junta Electoral Central tiene que evitar el pucherazo

La Junta Electoral Central (JEC), máximo órgano electoral y que aún no está en manos de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, debe adoptar cuantas medidas crea necesarias para evitar que el presidente del Gobierno altere las próximas elecciones generales como hizo en los comicios a secretario general del PSOE.

Y para evitar esto que ya empieza a preparar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del empleado José Félix Tezanos Tortajada y que no parezca tal “porque ya lo anunció el CIS en sus últimas encuestas”, poniendo a Sánchez y al PSOE muy por delante del PP, es fundamental que la JEC adopte, entre otras, las siguientes medidas:

— Prohibir el voto por correo a los más de 250.000 hispanoamericanos a los que Sánchez ha otorgado la nacionalidad española desde 2022 (la han solicitado hasta ahora unos 900.000). Deben emitir el sufragio presencial en su colegio electoral y sin que lleven la papeleta en un sobre cerrado, sino que la elijan e introduzcan en la sala de votación.

— Prohibir que lleve el recuento electrónico del proceso electoral Indra Sistemas, S.A., empresa con el 25% del capital en manos de la pública SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el resto de amigos de Sánchez, como los dueños de Escribano Mechanical &Engineering y los de Amber Capital, a los que está llenando de favores y privilegios. Ese cometido de importancia mediática debe otorgarlo la JEC a otra empresa.

— Prohibir que Correos, otra sucursal de Sánchez, custodie el voto por correo. Como no sería fácil prohibir esta vez este tipo de voto y dejar solo el presencial, debe controlarlo en exclusiva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde el mismo momento de entregar la papeleta en una oficina de Correos, habilitada con mostrador especial operado por el cuerpo policial, quien se encargará de protegerlo y entregarlo en la mesa de votación correspondiente, delante de todos los representantes de los partidos que concursen a las elecciones.

El socio y conmilitón de Sánchez José Luis Rodríguez Zapatero tiene mucho que contarle de cómo se manipulan las elecciones en Venezuela y gana siempre el dictador Nicolás Maduro Moros. Por ello, la Junta Electoral Central debe hacer todo lo que sea necesario para evitar el pucherazo en las generales y que España vuelva a tiempos que se superaron en la bendita Transición y que Zapatero y Sánchez, Sánchez y Zapatero, han resucitado levantando muros, cavando trincheras y enfrentando entre sí a los españoles.

Porque no debemos olvidar que en 1933 (19 de noviembre) el PSOE perdió las elecciones, Largo Caballero dijo que las urnas no expresaban de manera fidedigna el sentir de la clase obrera y se intentó un golpe de Estado que cuajó en Asturias (por lo que se conoció como la Revolución de Asturias -octubre de 1934-), con la colaboración de la UGT y la CNT, hasta que fue sofocada por el Ejército, al mando de un tal Francisco Franco Bahamonde, cumpliendo órdenes del Gobierno radical-cedista de Alejandro Lerroux. Luego, en las elecciones de 1936, ganó la coalición de izquierdas denominada Frente Popular, con el 48,69% del total de los votos y más de 60% de los diputados, aunque nunca se publicaron los resultados en su integridad ni se celebró una segunda vuelta donde fuera necesario como disponía la Ley Electoral vigente. Poco tiempo después hubo otro golpe de Estado, esta vez de derechas, propiciado por el tal Franco, que derivó en una cruenta guerra (in) civil. No repitamos la historia.

Junta Electoral Central: actue.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL