Sebastián Urbina: «Rodeados de imbéciles»

Zohran Mamdani gana en Nueva York y envalentona a los anticapitalistas de todo el mundo. (R. Zitelman/LibreMercado)

¿Quién es Zohran Mamdani? El socialista Zohran Mamdani gana la Alcaldía de Nueva York con el 50% de los votos. Se convierte en el primer regidor musulmán y el segundo socialista en la ciudad más grande de EEUU: «Seremos luz en estos tiempos de oscuridad». (El Mundo)

Otros no lo ven así. ‘El hijo de Soros celebra la victoria en Nueva York de Mamdani, radical comunista, musulmán y defensor de los terroristas de Hamás’. (La Gaceta)

¿Qué significa ‘seremos luz en estos tiempos de oscuridad’? Si Mamdani es socialista, como dicen unos, se trataría de dar pasos hacia la luz. ¿Y dónde está la luz? En el socialismo.

Una de las características de los feligreses socialistas es que los hechos adversos no les afectan. Por eso resulta inútil mostrarles los fracasos de los países que se han gobernado por el socialismo. Son fanáticos.

Aunque la palabra ‘socialismo’ no tiene un solo significado, la luz socialista significa un mayor intervencionismo estatal, dirigido por socialistas, obviamente.

Según Daniel Lacalle, el intervencionismo estatal en la economía tiene consecuencias negativas como el estancamiento económico, la insostenibilidad de las finanzas públicas y la distorsión de los mercados. ¿Quién es Daniel Lacalle? Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Clasificado como uno de los veinte economistas más influyentes del mundo en 2016 y 2017 por Richtopia.

Resumiendo, cuanto más débil sea la luz intervencionista socialista, menor será el fracaso. Carlos Rodriguez Braun, economista y profesor, es defensor de un sistema económico en el marco de un estado «pequeño» pero efectivo. Pretende demostrar que los argumentos intervencionistas no hacen más que agravar la crisis e incrementar la intervención hasta extremos inaceptables.

Sin embargo, los políticos socialistas son muy generosos con el dinero ajeno, especialmente de ‘los ricos’, que son los culpables de que las cosas vayan mal. Por eso, aumentan impuestos y redistribuyen la riqueza ajena a tope. Las consecuencias siempre son negativas. Da igual. Los feligreses berrean igual.

La culpa nunca es suya sino de oscuros y siniestros intereses del capitalismo internacional y de la ultraderecha. Y como hay imbéciles que tragan, lo vuelven a intentar. El resentimiento/odio contra los ricos siempre funciona. También el resentimiento/odio contra Occidente suele funcionar. Y está de moda. En eso están. O sea, más deuda, más impuestos. Hasta la próxima ruina.

Por cierto, no necesitan ir a Nueva York para contemplar ruinosas idioteces de progreso. Aquí en España tenemos el fracaso del socialista Sánchez. Los socialistas y socios, son demasiado fanáticos para verlo. ¿Qué opondrá Alberto a esta chusma infame y sin escrúpulos?

José Ramón Riera, dice que la economía española está «dopada» por el gasto público y el endeudamiento. José Ramón Riera es economista y especialista en Gestión y Desarrollo de Negocios de Harvard Business School y SIT Impact Bootcamp por la Católica Lisbon School of Business and Economics. Cuenta con más de 30 años de experiencia comercial en todo el mundo.

Pero cabe la posibilidad de que Mamdani no sea un socialista al uso, sino que sea comunista y defensor de los terroristas de Hamás, como dicen otros.

En tal caso, el nivel de suicida estupidez de sus votantes subiría muchos pisos. Que a estas alturas alguien crea que el comunismo es la solución para nuestros males, o es muy imbécil, o está enfermo de fanatismo. Además de despreciar los hechos. Adversos, por supuesto. Hay que insistir. Lean ‘El libro negro del comunismo’. Es más que suficiente para que una persona mínimamente honesta, rechace estas dramáticas/ruinosas soluciones. Como el comunismo/islamismo de Mamdani.

Cuesta creer que haya individuos que sigan votando estas propuestas. He dicho ‘individuos’ porque no son ciudadanos democráticos.

Lo que ya es el colmo, es que el alcalde Mamdani sea- según dicen unos- defensor del grupo terrorista Hamás. Bueno, tampoco hay que escandalizarse. En España hay seguidores de Bildu, que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista ETA y son socios del socialista Sánchez. ¡Y hay borregos de progreso que les votan!

No hay motivos para escandalizarse con Mamdani. La pocilga de izquierdas la tenemos aquí. Además, dan lecciones de democracia y llaman ‘facha’ al que les critica. En Nueva York, imagino que dirán parecidas estupideces. En inglés.

Última Hora. Zorhan Mamdani justifica la apropiación de bienes y viviendas: «No es violento robar». (Libre Mercado)

Nunca ha trabajado, ha vivido de su madre y promete milagros con recetas bolivarianas. O sea, una anunciada y dramática ruina comunista/islamista.

¡Y el rebaño de progreso- igual de imbécil allí y aquí–, aplaudiendo!