Sensación de vivir

Corrimos los tempranos años de una juventud recién estrenada, con el ingenuo anhelo fruto de la ignorancia que nos adormecía, en el sueño de un futuro lejano y maravilloso; de un mañana que nunca llegaba.

Mientras, la impaciencia compulsiva de nuestros jóvenes cuerpos, se ahogaba en la lenta cadencia de dos palabras y una canción; una calle y una esquina. El repetido lugar de encuentro que sordamente nos llamaba, empujándonos a la maquinal ceremonia de las poses, las sonrisas y las miradas.

Y el teatral juego renacía cada tarde a la hora convenida, a la hora sabida.

Y así año tras año, día tras día, como si el Tiempo, cansado de su eterno corretear, se hubiese parado a contemplar el lento paseo de la provocación y el deseo, inseparables compañeros en el engaño de cuerpos y almas, en un juego con las cartas marcadas, donde los tímidos nunca ganaban.

Recuerdos y sensaciones que seguirán viviendo en nuestra memoria, retrayéndonos a otro tiempo, a otro lugar. A una época ingenuamente feliz, que nunca debió terminar, y que ahora, intempestivamente, regresa a acompañarnos, mientras nuestro agotado tiempo, termina.

Al fin y al cabo, los recuerdos también son vida; especialmente cuando llega un momento que, de todas las que tenemos, es la que mejor respira.

Y es en ese momento cuando te das cuenta de que todo lo que has recorrido…, de que todo lo que has sentido, amado y querido, tan lejos y tan cerca…, ha sido tan breve como un sueño del que acabas de despertar, y es entonces cuando, cansado y con la mirada perdida, sigues caminando, aun sabiendo que, para ti, posiblemente todo ha terminado ya. Porque, al igual que la vida, la memoria, con el tiempo, también termina.

En fin, Dios dirá.