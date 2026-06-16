Miguel Sebastián (PSOE) pierde los papeles y anuncia una querella contra Pilar Losantos por denunciar su fanatismo zapaterista

Un cruce de cables.

Miguel Sebastián, exministro de Industria, estalló ante los palos de Pilar Losantos, presidenta de ‘OkDiario‘, por la encendida defensa que hizo tanto en televisión como en un artículo en el digital de Ignacio Escolar, ‘eldiario.es’, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El que fuera titular ministerial durante la última legislatura de ZP entre 2008 y 2011 se marcó estas ‘sesudas’ reflexiones para justificar las joyas del exjefe del Ejecutivo español:

He guardado un discreto silencio sobre este episodio hasta hoy, en que ya no puedo soportar más las barbaridades que se están diciendo, en medios y redes, sobre las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de Zapatero. Me repugna escuchar que las joyas estaban ocultas. Curioso lugar para ocultar unas joyas: guardarlas en un despacho. Siempre he considerado ocultar el dárselas a otra persona, enterrarlas, esconderlas en un altillo o, si me apuran, llevarlas a una caja de un banco. Pero ¿tenerlas a la vista en una caja fuerte de un despacho es ocultar? Es el lugar habitual para guardar, y eso es lo contrario a ocultar. ¿En serio se puede considerar contrabando aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos que se reciban? Es posible que en la actualidad lo sea, lo desconozco, porque llevo 15 años fuera de la política. Pero no lo era en 2008. E insisto, no me parece moralmente superior el dejarlo en una vitrina en el ministerio correspondiente. Es una opción personal tan aceptable como la otra.

Artículo extraordinario en @eldiarioes

La hipocresía de las joyas de Zapatero, por Miguel Sebastián https://t.co/hKdqe5iWtn vía @eldiarioes — Miguel Sebastian (@migsebastiang) June 13, 2026

Pilar Losantos fue directa a responder al exministro:

Me parece fascinante que el nuevo giro de la sincronizada sea la confesión colectiva de delitos bajo el amparo de que como han prescrito ya no pasa nada. Es algo así como “somos delincuentes, pero ganamos al sistema. Veneradnos, mortales!” https://t.co/bk8DDI67XP — Pilar Losantos (@pirlosantos) June 14, 2026

Sebastián, invitado al programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3), se despachó con el anuncio de que se querellaría contra la periodista de ‘OkDiario’ por un delito de difamación:

Antes de empezar me gustaría decir una cosa para aclarar los términos. Primero, yo no pertenezco a ningún chat secreto de Zapatero, no he hablado con Zapatero del tema de las joyas, cuento mi propia experiencia con las joyas y luego a la colaboradora esta que tenéis, que no puedo verle la cara porque está en negro, a Pilar Losantos, decirle que yo llevo 15 años fuera de la política y que voy a poner en manos de un abogado para presentarle una querella por difamación, por decir que soy un delincuente, confeso. No lo voy a tolerar, porque yo no estoy en política, tengo mi prestigio profesional y personal y no voy a tolerar que se me difame y se me calumnie de esa forma en una televisión. Es intolerable que se me califique de delincuente confeso.

La propia periodista no dejó pasar la oportunidad de responderle:

Después de escuchar las explicaciones de Miguel Sebastián cambio de opinión: es mucho más grave de lo que yo decía. Se justifica a sí mismo por entregar sus joyas a Patrimonio Nacional en base a calumniar indiscriminadamente al resto de miembros del Gobierno acusándoles de haber… https://t.co/zz39QmGVtd — Pilar Losantos (@pirlosantos) June 15, 2026

Decía ayer el ex Ministro calumniador, que sostiene que todo el mundo cometió delitos quedándose las joyas que él sí entregó, que es de mala educación devolver una joya a un líder árabe. Hoy sabemos que Almeida es un mal educado. Y Sebastián un mentiroso.https://t.co/b6051WBmgJ — Pilar Losantos (@pirlosantos) June 16, 2026