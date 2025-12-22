Ramiro Grau Morancho: «La Vicepresidenta comunista de España amenaza con seguir en el Gobierno»

La vicepresidenta comunista de España, Yolanda Diaz, también llamada Yolanda buff, o Yolanda nadie, amenaza con seguir en el gobierno, si no le hacen caso…

Y no solo ella, sino los otros cuatro ministros comunistas, pues España es la única nación de la UE que tiene ¡cinco ministros comunistas!, de un total de veintitrés, incluyendo al presidente, que es un primus inter pares, aunque él se cree el presidente de la república de su casa, y gobierna como si nuestra Patria fuera un cortijo de su propiedad.

No sin antes transformar la nación en un protectorado de China, suponiendo que China admita protectorados, y no simples colonias, bajo la dirección del comisario político José Luis Rodríguez Zapatero, y Pedro Sánchez, en el papel de tonto útil.

Nos hemos apartado de la órbita de Occidente, donde siempre hemos estado, para pasar a depender, en todo, del gran gigante comunista, China, abandonando nuestra tradicional buena relación con USA, y otras potencias del mundo civilizado, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, etc.

Pedro Sánchez es ya un barco a la deriva, que va camino del naufragio, y a quien nadie hace caso en el mundo, a excepción de los regímenes comunistas, donantes y tomantes…

China, en realidad tampoco dona, ayuda o apoya en nada, pues simplemente invierte, y por medio de esa colonización, económica y social, está llenando nuestra Patria de bazares, cafeterías, restaurantes, etc., regentados por sus compatriotas, y al margen totalmente del sistema financiero nacional.

Como se financian es un gigantesco misterio, similar al del triángulo de las Bermudas.

Y los países tomantes, o receptores de nuestras ayudas, son Marruecos, en primer lugar, seguido de Venezuela, Cuba, Nicaragua y media docena más de tiranías y dictaduras comunistas que subsisten en el mundo.

¡Solo con Corea del Norte parece que no tenemos grandes relaciones, y es que son comunistas pata negra, y no deben de querer saber nada de cuentistas, y comunistas de salón, pero burgueses en la intimidad, como los nuestros!

Por no hablar del “negocio” de la prostitución, que los chinos se han erigido en una dura competencia a la familia del todavía presidente, su esposa Begoña Gómez, y demás familia política, dueños de un emporio dedicado a la “industria del sexo”, masculino y femenino, que como todos sabemos se basa en el dinero negro, la venta de drogas y sustancias estupefacientes y “estimulantes”, entre otros subproductos del gremio, etc.

Sin ir más lejos, por ejemplo, en Zaragoza capital la mayoría de los pisos dedicados a la prostitución están regentados por chinos…

Mientras tanto, y con cinco ministros comunistas, el propio Sánchez se está convirtiendo en un “no líder”, que cree ser carismático, aunque es cada vez más difícil encontrar a personas con una mínima inteligencia, y algo de sentido común, que le apoyen.

Su ideal es flotar, como el corcho, en las emponzoñadas aguas fecales de la política española, de los bajos fondos, llena de poceros y choaqueros, que están haciendo su agosto, mientras la nación se desangra, camino del sumidero de la historia.

¿Qué hemos hecho los españoles de origen, nativos, para merecer esto…?

Pues, simplemente, no hacer nada.

Y en el pecado llevaremos la penitencia.